पशु तस्करों के दुस्साहस पर गोरखपुर में बवाल बढ़ा, सड़क पर उतरे ग्रामीण; CM योगी ने लिया संज्ञान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ित परिवार से बात करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम ने छात्र की मौत पर गहरा दुख जाता है।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरTue, 16 Sep 2025 02:50 PM
यूपी के गोरखपुर में पशु तस्करों के दुस्साहस पर सोमवार की देर रात से मंगलवार को मध्यान्ह्र तक बवाल होता रहा। सुबह से जारी सड़क जाम ग्रामीणों को काफी समझाने-बुझाने के बाद दिन में 12 बजे के करीब खत्म कराया जा सका। घटना से भड़के हजारों ग्रामीण सड़क पर उतर गए थे। पशु तस्करों के हाथों रात में 19 वर्षीय एक छात्र की हत्या के बाद गांववाले गुस्से में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छात्र ने पशु तस्करों को देखकर शोर मचाते हुए उनका विरोध किया था। इसी दौरान तस्करों ने उसे अगवा कर लिया और बाद में उसकी हत्या कर लाश सड़क पर फेंक दी। ग्रामीणों ने एक तस्कर और उनकी एक गाड़ी को मौके पर पकड़ लिया था। छात्र की हत्या किए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने तस्करों की उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का गुस्सा पकड़े गए तस्कर पर भी उतरा।

बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने तस्कर को अपनी हिरासत में लेने का प्रयास किया तो गुस्साए ग्रामीणों की उनसे भी बहस हो गई। इस दौरान पत्थर चले जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पीड़ित परिवार से बात करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने छात्र की मौत पर गहरा दुख जाता है।

ये भी पढ़ें:यूपी: पशु तस्करों ने शोर मचा रहे 12 वीं के छात्र को अगवा कर मार डाला; बवाल

उधर, मौके पर हजारों ग्रामीण सुबह-सुबह सड़क पर उतर गए। उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीण, पशु तस्करों के हाथों मारे गए छात्र के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रुपए मुआवजा, दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार या गांव के लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। इन मांगों को लेकर सीएम को संबोधित एक ज्ञापन की कॉपी भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:UP के एक और जिले में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, मॉल का मालिक गिरफ्तार; पत्नी फरार

मौके पर भारी फोर्स तैनात

छात्र की हत्या के बाद मौके पर भारी फोर्स तैनात है। डीआईजी और डीएम-एसएसपी भी सुबह से मौके पर जमे हुए हैं।

