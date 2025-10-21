Hindustan Hindi News
गोरखपुर में युवक की मौत पर बवाल, पुलिस से भरी वैन को घेरकर बरसाते रहे ईंट-पत्थर, देखिए VIDEO

संक्षेप: गोरखपुर में युवक की मौत पर बवाल हो गया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस वैन को घेरकर ईंट-पत्थर बरसाए। पुलिस बाहर निककलने की हिम्मत नहीं कर सकी। नौसड़ चौकी का घेराव कर लोगों ने पथराव किया। घटना में एक महिला सिपाही का सिर फट गया है। इससे चार पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं।

Tue, 21 Oct 2025 06:28 PMYogesh Yadav
यूपी के गोरखपुर में गीडा थाना क्षेत्र के जवाहरचक गांव में युवक की मौत के बाद मंगलवार को बवाल हो गया। परिजनों ने ग्रामीणों संग नौसड़ चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब चार घंटे बाद जाम को आश्वासन पर खत्म कराया गया लेकिन शाम में भीड़ एक बार फिर उग्र हो गई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नौसड़ चौकी का घेराव कर लिया। इसी दौरान आई पुलिस वैन को घेरकर ईंट-पत्थर चलाए गए। पुलिस अंदर ही बैठी रही। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकी। पथराव में एक महिला सिपाही का सिर फट गया। गीडा, खजनी, बेलीपार, तिवारीपुर सहित कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया जा सका। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं, प्रदर्शन व बवाल की वजह से गोरखपुर-लखनऊ व गोरखपुर-वाराणसी मार्ग पर यातायात ठप हो गया था। किसी तरह से आवागमन शुरू कराया गया।

दरअसल, 4 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे जवाहरचक गांव निवासी हनुमान पर रोशन चौहान और उसके परिजनों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल हनुमान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। इलाज के दौरान सोमवार शाम उसकी मौत हो गई।

मृतक की मां और पत्नी लक्ष्मीना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए मुकदमे में हेराफेरी की। कहा कि प्रारंभिक तहरीर में चार से पांच लोगों के नाम थे, लेकिन पुलिस ने केवल एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।

मृतक के शव को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कई घंटों तक चले जाम के कारण दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर कई थानों की फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। देर शाम समझाने-बुझाने और आश्वासन के बाद जाम समाप्त कराया गया।

पूरा मामला शांत होने के बाद शाम चार बजे के करीब अचानक भीड़ फिर से उग्र हो गई। पुलिस मुख्य मार्ग पर तैनात थी तो वहीं भीड़ एकला बंधे से सीधे पुलिस चौकी नौसड़ पर पहुंच गई और घेराव कर ली। पुलिस एक ओर समझा रही थी तो दूसरी तरफ युवकों व महिलाओं ने पुलिस जीप को घेर लिया और उस पर लाठी डंडे के अलावा पत्थर फेंकने लगे। खुद को बचाने के लिए पुलिस वालों ने हेलमेट पहना, लेकिन वह करीब सात मिनट तक उसी में कैद रहे और पत्थराव होता रहा। बाद में भारी फोर्स ने भीड़ को तितर बितर किया।

एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अनुसार पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भिजवा दिया गया था। भीड़ ने कुछ और नाम बताए हैं, जिनका नाम मुकदमे में शामिल कर सरकारी मदद का आश्वासन देकर जाम खत्म कराया गया।

परिजनों ने उठाई यह मांग

- घटना में चार और आरोपी थे शामिल, गिरफ्तारी हो

- परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए

- लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए

- पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाए

- अस्पताल का पूरा खर्च वापस कराया जाए