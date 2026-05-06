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शादी में चढ़ाए जेवरों पर बवाल, घरातियों ने दूल्हे को बनाया बंधक; दुल्हन ने लौटाई बारात

May 06, 2026 10:49 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अम्बेडकरनगर
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मंगलवार रात बारात तय समय पर गांव पहुंची। पूरे रीति-रिवाज के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। मेहमान भोजन कर रहे थे और मंडप में वैवाहिक रस्में चल रही थीं। ‘डाल’ की रस्म के दौरान दूल्हा पक्ष के चढ़ाए गए जेवर जब महिलाओं ने अंदर ले जाकर देखे तो उन्हें नकली होने का शक हुआ। कुछ देर में यह बात पूरे पंडाल में फैल गई।

शादी में चढ़ाए जेवरों पर बवाल, घरातियों ने दूल्हे को बनाया बंधक; दुल्हन ने लौटाई बारात

UP News : उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर के कटका थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार रात आई बारात उस समय विवाद में बदल गई जब शादी की रस्म के दौरान चढ़ाए गए जेवरों और दूल्हे की जाति को लेकर बड़ा खुलासा हो गया। खुशियों के बीच शुरू हुआ विवाह समारोह अचानक आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे में तब्दील हो गया। खर्च की मांग को लेकर घरातियों ने दूल्हे समेत कुछ बारातियों को बंधक बना लिया और पुलिस को सूचना दी जबकि दूल्हे का पिता फरार हो गया। दोनों पक्षों के बीच थाने में घंटों चली पंचायत बेनतीजा रही। पुलिस ने लड़का पक्ष के लोगों का शांति भंग में चालान कर दोनों पक्षों को समझने के लिए और समय दे दिया। इस तरह शादी टूट गई और बिना दुल्हन के बारात वापस लौट गई।

कटका थाना क्षेत्र के खानपुर हुसेनाबाद लखनिया निवासी गिरीशचंद्र की पुत्री संगीता की शादी बाराबंकी जनपद के हरख निवासी सूरज निषाद से तय थी। मंगलवार रात बारात तय समय पर गांव पहुंची और पूरे रीति-रिवाज के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। मेहमान भोजन कर रहे थे और मंडप में वैवाहिक रस्में चल रही थीं।

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‘डाल’ की रस्म के दौरान दूल्हा पक्ष के चढ़ाए गए जेवर जब महिलाओं ने अंदर ले जाकर देखे तो उन्हें नकली होने का शक हुआ। कुछ ही देर में यह बात पूरे पंडाल में फैल गई। पुरुषों ने जांच की तो जेवर संदिग्ध पाए गए और यह सोने के नहीं बल्कि मिलावटी थे, जिसके बाद विवाद भड़क उठा। आरोप है कि इसी अफरातफरी में दूल्हे का पिता जेवर लेकर फरार हो गया।

मामला यहीं नहीं थमा , दूल्हे की जाति को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। बताया गया कि कथित रूप से जाति छुपाकर रिश्ता तय किया गया था और दूल्हा दूसरी जाति का है, जिससे तनाव और बढ़ गया। आक्रोशित घरातियों ने बारातियों को बंधक बना लिया। शादी में हुए खर्च की भरपाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

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दोनों पक्षों को थाने ले जाकर देर शाम तक बातचीत कराई गई, जहां अंतत: कोई समझौता नहीं हो सका। थानाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों को सुलह समझौते के लिए और समय दिया गया है। शिकायत के बाद दूल्हा पक्ष पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। घटना के बाद यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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