मरीज को दिखाने पहुंचे दबंगों का अस्पताल में हंगामा; तीन कर्मचारियों को पीटा, एक का पैर टूटा, मुकदमा
गोरखपुर में निजी चिकित्सक के अस्पताल में हंगामे का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला मरीज को दिखाने पहुंचे दबंग तीमारदारों ने तीन कर्मचारियों को पीट दिया। उनमें से एक का पैर टूट गया।
यूपी के गोरखपुर में निजी चिकित्सक के अस्पताल में हंगामे का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला मरीज को दिखाने पहुंचे दबंग तीमारदारों ने तीन कर्मचारियों को पीट दिया। उनमें से एक का पैर टूट गया। तीमारदार मरीज को जल्दी दिखाना चाह रहे थे, जबकि पहले से आए मरीज कतार में लगे हुए थे। कर्मचारियों ने तीमारदारों से क्रम से मरीज को दिखाने को कहा। इस पर तीमारदार भड़क गए। तीमारदार काला कोट पहने हुए थे। उन्होंने अपने 20-25 साथियों को बुला लिया।
रोके जाने से नाराज तीमारदारों ने तीन कर्मचारियों को पीट दिया। एक कर्मचारी का पैर टूट गया है। हमलावरों में कुछ काला कोट पहने हुए थे। पुलिस ने इस मामले में घायल कर्मचारी की तहरीर पर एक नामजद, 20 व 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित चिकित्सक ने मामले की शिकायत आईएमए से भी की है। आईएमए की कार्यकारिणी इस मामले में कप्तान और डीएम से मुलाकात करने जा रही है।
वाकया बीते 14 नवंबर का है। न्यूरो फिजिशियन डॉ दुर्गेश गुप्ता के क्लीनिक पर सुबह से मरीजों की लंबी कतार लगी थी। इस दौरान एक युवक महिला को दिखाने के लिए पहुंचा। उसका ओपीडी में 89वां नंबर था। जबकि चिकित्सक 40 वां नंबर देख रहे थे। दबंग युवक महिला को तुरंत दिखाने का दबाव कर्मचारियों पर बनने लगे। इस दौरान वह कर्मचारियों से उलझ गये। कर्मचारियों ने क्रम से ही मरीज को दिखाने के लिए कहा। इस पर युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। करीब 10 मिनट बाद 20-25 लोग युवक की समर्थन में पहुंच गए। वह कर्मचारियों को पीटने लगे। हमलावरों ने महिला कर्मियों को भी नहीं बख्शा। पीड़ित चिकित्सक ने इसकी सूचना कैंट थाने को दी है। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया है।