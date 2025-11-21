मरीज को दिखाने पहुंचे दबंगों का अस्पताल में हंगामा; तीन कर्मचारियों को पीटा, एक का पैर टूटा, मुकदमा

संक्षेप: गोरखपुर में निजी चिकित्सक के अस्पताल में हंगामे का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला मरीज को दिखाने पहुंचे दबंग तीमारदारों ने तीन कर्मचारियों को पीट दिया। उनमें से एक का पैर टूट गया।

यूपी के गोरखपुर में निजी चिकित्सक के अस्पताल में हंगामे का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला मरीज को दिखाने पहुंचे दबंग तीमारदारों ने तीन कर्मचारियों को पीट दिया। उनमें से एक का पैर टूट गया। तीमारदार मरीज को जल्दी दिखाना चाह रहे थे, जबकि पहले से आए मरीज कतार में लगे हुए थे। कर्मचारियों ने तीमारदारों से क्रम से मरीज को दिखाने को कहा। इस पर तीमारदार भड़क गए। तीमारदार काला कोट पहने हुए थे। उन्होंने अपने 20-25 साथियों को बुला लिया।

रोके जाने से नाराज तीमारदारों ने तीन कर्मचारियों को पीट दिया। एक कर्मचारी का पैर टूट गया है। हमलावरों में कुछ काला कोट पहने हुए थे। पुलिस ने इस मामले में घायल कर्मचारी की तहरीर पर एक नामजद, 20 व 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित चिकित्सक ने मामले की शिकायत आईएमए से भी की है। आईएमए की कार्यकारिणी इस मामले में कप्तान और डीएम से मुलाकात करने जा रही है।