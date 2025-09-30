डेंगू मरीज की मौत के बाद AMU के मेडिकल कॉलेज में हंगामा, परिजनों ने 3 डॉक्टरों को पीटा

मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक जमालपुर निवासी अली हसन डेंगू ग्रस्त था। जिसकी हालत बिगड़ने पर दो दिन पहले मेडिकल में भर्ती कराया गया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मंगलवार सुबह आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मरीज की हालत बिगड़ गई। उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को एक डेंगू मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। मरीज के परिवारीजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि मरीज की मौत पर परिजन आक्रोशित हो उठे और तीन डॉक्टरों को बुरी तरह पीट डाला। मामले में डॉक्टरों ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक जमालपुर निवासी अली हसन डेंगू ग्रस्त था। जिसकी हालत बिगड़ने पर दो दिन पहले मेडिकल में भर्ती कराया गया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मंगलवार सुबह चार बजे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मरीज की हालत बिगड़ गई। उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई।

मरीज की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और डॉक्टर से मारपीट कर दी। ड्यूटी पर मौजूद डॉ. कार्तिक, डॉ. आकाश और रिजवान को बुरी तरह पीट डाला। डॉक्टरों ने बताया कि जमालपुर निवासी मृतक मरीज के साथ वाले एक दर्जन संख्या में मेडिकल आए थे।