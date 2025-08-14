Ruckus after measurement in Gorakhpur, Sub Inspector and constable beaten by miscreants गोरखपुर में पैमाइश के बाद बवाल, दरोगा-सिपाही को मनबढ़ों ने पीटा, भागकर किसी तरह बचाई जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोरखपुर में पैमाइश के बाद बवाल, दरोगा-सिपाही को मनबढ़ों ने पीटा, भागकर किसी तरह बचाई जान

यूपी के गोरखपुर में पैमाइश के बाद बवाल हो गया। संघर्ष की सूचना पर गई पुलिस पर एक पक्ष ने हमला कर दिया। मनबढ़ों ने दरोगा-सिपाही की पिटाई कर दी। किसी तरह भाग जान बचाई।

Deep Pandey गोरखपुर, हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:14 AM
यूपी के कैंपियरगंज में पैमाइश के बाद बवाल हो गया। क्षेत्र के घरभरिया गांव में मंगलवार की रात दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर संघर्ष की सूचना पर गई पुलिस पर एक पक्ष हमलावर हो गया। मनबढ़ सिपाही को जमीन पर पटक मारने लगे। बीच बचाव करने गए दरोगा को भी पीट दिया। भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में थाने की फोर्स ने पुलिस वालों को छुड़ाया। पुलिस चार आरोपितों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि सिपाही की तहरीर पर भी केस दर्ज करने की तैयारी है। हालांकि, एसपी का कहना है कि सिर्फ धक्कामुक्की हुई।

कैंपियरगंज क्षेत्र के घरभरिया गांव के जयराम पटेल व भिच्छुपुरवा गांव के कृष्ण चंद यादव के बीच जमीनी विवाद है। राजस्व टीम ने तीन बार पैमाइश की और सीमांकन कर दिया था। उसी विवाद को लेकर मंगलवार को दिन में दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसकी सूचना पर पहुंची कैंपियरगंज पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। इसमें तीन लोगों का शांतिभंग में चालान भी किया गया। रात में पुनः कृष्णचन्द्र यादव समेत 9 की संख्या में लोग जयराम पटेल से मारपीट करने लगे। जयराम की सूचना पर पहुंची 112 नंबर पुलिस टीम के साथ चन्द्र यादव पक्ष ने दुर्व्यवहार किया। इसके बाद थाने पर सूचना दी गई।

एसओ ने एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को मौके पर भेज दिया। वहां पहुंची पुलिस से धक्कामुक्की करते हुए कृष्णचन्द्र यादव पक्ष ने कांस्टेबल दयानंद पटेल को उठाकर जमीन पर पटक दिया और मारपीट की। इसमें उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने जयराम पटेल की तहरीर पर कृष्णचन्द्र यादव सहित 9 नामजद समेत 12 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच कर रही है।

एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। मनबढ़ पुलिस से भी उलझ गए थे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

