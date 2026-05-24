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बकरों से भरा ट्रक हाईवे पर पलटा, मदद की बजाय लूट मच गई, बकरे लेकर भागे लोग

sandeep लाइव हिन्दुस्तान
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कौशांबी जिले में बकरियों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए घायलों की मदद करने के बजाय बकरियों की लूट मचानी शुरू कर दी। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

बकरों से भरा ट्रक हाईवे पर पलटा, मदद की बजाय लूट मच गई, बकरे लेकर भागे लोग

कौशांबी के कोखराज थाना क्षेत्र में टेढ़ी मोड़ के पास बकरों से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कई बकरों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में बकरे सड़क पर इधर-उधर भागने लगे। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। बकरीद के चलते ट्रक से बकरों को बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। तभी चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सड़क पर घूम रहे बकरों को पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और कई लोग बकरों को उठाकर भागने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने बचे हुए बकरों को पास के एक बगीचे में बंधवाया। घटना के चलते काफी देर तक इलाके में अफरातफरी और भीड़ का माहौल बना रहा।

झपकी आने से हुआ सड़क हादसा

दरअसल ककोढ़ा गांव के समीप शनिवार की भोर चालक को झपकी आने से पिकअप अनियंत्रित हो गया। इसके बाद हाईवे से उतरकर करीब पांच फीट अंदर जाकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से भिड़ गया। इस दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से जख्मी पिकअप सवार मवेशी व्यवसायी ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। जबकि, तीन अन्य की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है।

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बकरे लेकर झारखंड जा रहे थे

घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। दुर्घटनाग्रस्त हुए पिकअप में विजय पुत्र ननकई, नईम पुत्र अब्दुल मजीद निवासीगण रेवाड़ी थाना कल्याणपुर जिला फतेहपुर, गुड्डू पुत्र अब्दुल अजीज निवासी झारखंड व अशोक पुत्र राजू यादव निवासी गिरडीह झारखंड सवार थे। यह सभी फतेहपुर से पिकअप में बकरे लादकर बकरीद पर बिक्री के लिए झारखंड लेकर गए थे।

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बिक्री के बाद फिर से बकरे खरीदने फतेहपुर जा रहे थे। ककोढ़ा गांव के समीप चालक को अचानक झपकी आ गई। इसी के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क से पांच फीट अंदर खड़े ट्रेलर में जाकर भिड़ गया। टक्कर से पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार लोग भीतर फंस गए। कोखराज पुलिस ने किसी तरह घायलों को पिकअप से बाहर निकलवाया और मेडिकल कॉलेज भेजवाया। वहां इलाज शुरू होते ही 30 वर्षीय अशोक की मौत हो गई। घायलों की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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