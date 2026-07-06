आगरा का दृश्यम: बेटियों के सामने पीटता था, पति को बाथरूम में दफनाने वाली रूबी जिल्लत की जिंदगी जी रही थी?
आगरा में पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी रूबी शर्मा ने पुलिस को बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता था, भरतपुर में बेइज्जती करता, बेटियों को गालियां देता और उसकी सिलाई की कमाई छीन लेता था। पुलिस के अनुसार, यही कारण हत्या की बड़ी वजह बने।
आगरा में रूबी शर्मा ने हत्या करके अपने पति को बाथरूम में क्यों दफना दिया। इसकी वजह जानने के लिए पुलिस ने विशेषज्ञों की मौजूदगी में हत्यारोपी पत्नी से पूछताछ की थी। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस को हत्या की एक नहीं कई वजह मिलीं। जिल्लत की जिंदगी जी रही रूबी के गुस्से को भरतपुर कांड ने भड़का दिया था। पुलिस मान रही है कि शराब पीकर आए दिन की मारपीट, भरतपुर में बेइज्जती, बेटियों को गाली देना, सिलाई के रुपये छीन लेना हत्या की वजह बनी। दहतोरा की रेणुका धाम कालोनी में 18 मई से लापता चल रहे 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल घर के बाथरूम में दफन मिला था। पुलिस ने उसकी पत्नी रूबी शर्मा को गिरफ्तार करके शनिवार को जेल भेजा था। पत्नी ने खीर में नींद की गोलियां मिलाकर पति की हत्या की थी।
बेटियों के सामने गालियां देने का तर्क
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि रूबी शर्मा का तर्क है कि वह पति से परेशान थी। वह बेरोजगार के साथ नशेबाज था। पिता की पेंशन भी शराब में उड़ा देता था। किसी भी बात पर पत्नी को कहीं भी पीट दिया करता था। बेटियां बड़ी हो रही थीं उनकी भी शर्म नहीं करता था। उन्हें भी गंदी गालियां दिया करता था। किसी रिश्तेदार से उसकी बनती नहीं थी।
पुलिस बोली-चरित्र पर शक बेबुनियाद
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ऐसी वारदात में सबसे पहले यही शक जाता है कि अवैध संबंधों का मामला होगा। पुलिस ने गहराई से जांच की। कॉल डिटेल खंगाली। ऐसा कोई एंगल नहीं मिला। अभी तक की जांच में रूबी शर्मा के चरित्र पर शक बेबुनियाद निकला। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने कड़ियों को जोड़ा तो हत्या की वजह उजागर हुई।
पति और मायके से नहीं था कोई सपोर्ट
रूबी ने जेल जाने से पहले पुलिस को बताया कि वह हर दिन मरती थी। दिमाग में यही चलता था कि पता नहीं बेटियों का क्या होगा। उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। पति से कोई सहारा नहीं था। मायके वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे बेटियां बहुत नसीब वाली होती हैं जिन्हें मायके का सहारा होता है। जब बेटियों को मायके से सहारा नहीं होता तो वे ससुराल में ही घुटती हैं।
खर्चा चलाने के लिए सिलाई करती थी रूबी
रूबी घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई करती थी। उससे भी पैसे छीन लिया करता था। न देने पर बवाल करता था। 16 मई को सुरेंद्र कुमार शर्मा ने भरतपुर में अपने मामा के घर बखेड़ा खड़ा किया था। वहां पिटकर आया था। घर आकर उसने गुस्सा पत्नी पर उतारा। उसे जबरन अपने साथ लेकर भरतपुर गया। पत्नी से कहा कि मामा के घर ड्रामा करे, उसका पति गायब है। मामा के घरवालों ने रूबी को धमकाया। उसे बेइज्जत करके भगा दिया। पति को लगा कि पत्नी अच्छा नाटक नहीं कर पाई। भरतपुर में ही उसे पीटा। घर आकर शराब पी। बवाल किया।
भरतपुर कांड ने रूबी का गुस्सा बढ़ाया
भरतपुर कांड ने रूबी के गुस्से को ट्रिगर कर दिया। उसे लगा कि पति मर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जिंदा भी वह किसी काम का नहीं है। उसने गुस्से में खीर में नींद की गोलियां मिला दीं। 18 मई की सुबह भरतपुर से मामा के घर से फोन आया। धमकाया। कहा कि पुलिस आने वाली है। रूबी को मौका मिल गया उसने सास और बच्चों को जेठ के घर भेज दिया। उसके बाद शव दफना दिया।