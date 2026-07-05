आगरा का दृश्यम: कोर्ट में जज के सामने फूट-फूटकर रोई रूबी, पति को बाथरूम में दफनाया था

आगरा में पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार रूबी कोर्ट में पेशी के दौरान फूट-फूटकर रो पड़ी। उसने जज के सामने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि पति की हत्या करके उससे बड़ी गलती हुई। पुलिस के अनुसार, उसने खीर में नींद की गोलियां देकर पति की हत्या की थी और शव बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया था।

आगरा में पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार महिला रूबी को सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान रूबी जज के सामने फूट-फूटकर रोने लगी। इस दौरान उसने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार करते हुए कहा कि पति की हत्या करके उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभियोजन अधिकारी बृजभूषण कुशवाहा ने बताया कि पति की हत्या के मामले में रूबी को अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान वह काफी भावुक नजर आई और लगातार रोती रही। उसने अदालत के सामने अपने किए पर पछतावा भी जताया। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। आपको बता दें जिस तरह रूबी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने हर किसी को सन्न कर दिया था।

खीर में नशे की गोलियां मिलाकर पति को खिलाईं आपको बता दें सिकंदरा क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में आरोपी रूबी ने पति को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाईं। मौत के बाद शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया और कई दिनों तक सभी को गुमराह करती रही। शुक्रवार को पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कराई तो फर्श के नीचे से कंकाल बरामद हुआ। आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा पत्नी रूबी, मां और दो बेटियों के साथ आगरा के रेणुका धाम में रहते थे। 18 मई के बाद पत्नी ने परिजनों को बताया कि सुरेंद्र लापता हैं और बाद में उनकी गुमशुदगी भी दर्ज करा दी।

बाथरूम में पति के शव को दफनाया सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि रूबी ने पूछताछ के दौरान हत्या की बात स्वीकार कर ली है। इसके बाद पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कराई, जहां से सुरेंद्र का कंकाल बरामद हुआ। आरोपी पत्नी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने पति को खीर में डेढ़ दर्जन नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थीं। सुबह पति मृत मिला तो शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। बाथरूम का फर्श तुड़वाकर मिट्टी डलवाई, शव दबाया और फिर नया सीमेंट का फर्श बनवा दिया, ताकि किसी को शक न हो।