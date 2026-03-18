यूपी के इस जिले में 15 दिन RTO चलाएगा विशेष अभियान, ड्राइवर-गाड़ी दोनों की होगी जांच

एआरटीओ प्रतापगढ़ की ओर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अपने स्कूल में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर लें। सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों की नियमित बैठक कराएं और अपने स्कूल वाहनों के सभी प्रपत्र सहित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और उनका पुलिस सत्यापन करा लें।

यूपी के प्रतापगढ में परिवहन विभाग के अफसर एक से 15 अप्रैल तक अभियान के तहत जिले भर के स्कूल वाहनों की चेकिंग कर अभिलेख और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की हकीकत जांचेंगे। इस बाबत एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता की ओर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों और हेडमास्टरों को पत्र जारी कर वाहनों के अभिलेख दुरुस्त कराने की अपील की है।

एआरटीओ की ओर से जिले भर के मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अपने स्कूल में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर लें। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों की नियमित बैठक कराएं और अपने स्कूल वाहनों के सभी प्रपत्र फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और उनका पुलिस सत्यापन करा लें। जिससे चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग के अफसरों को प्रपत्र दिखाए जा सकें। अन्यथा की स्थिति में परिवहन आयुक्त के निर्देश के क्रम में अधूरे मानक वाले स्कूल वाहनों को सीज कर सम्बंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।

एआरटीओ की ओर से भेजे गए पत्र में स्कूल संचालकों को सचेत करते हुए कहा गया है कि 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके स्कूल वाहनों का पंजीयन सस्पेंड किया जा चुका है। ऐसे वाहन स्कूल संचालक संचालित न करें। सड़क पर ऐसे वाहन पाए जाने पर उन्हें सीज कर स्कूल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

स्कूली वाहनों की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक, प्रधानाचार्यों की होगी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदार प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों की है। परिवहन आयुक्त ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्यों को स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी, तकनीकी मानकों के पालन और इस संबंध में प्रबंधन की स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।