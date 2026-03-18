यूपी के इस जिले में 15 दिन RTO चलाएगा विशेष अभियान, ड्राइवर-गाड़ी दोनों की होगी जांच
एआरटीओ प्रतापगढ़ की ओर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अपने स्कूल में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर लें। सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों की नियमित बैठक कराएं और अपने स्कूल वाहनों के सभी प्रपत्र सहित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और उनका पुलिस सत्यापन करा लें।
यूपी के प्रतापगढ में परिवहन विभाग के अफसर एक से 15 अप्रैल तक अभियान के तहत जिले भर के स्कूल वाहनों की चेकिंग कर अभिलेख और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की हकीकत जांचेंगे। इस बाबत एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता की ओर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों और हेडमास्टरों को पत्र जारी कर वाहनों के अभिलेख दुरुस्त कराने की अपील की है।
एआरटीओ की ओर से जिले भर के मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अपने स्कूल में परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर लें। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों की नियमित बैठक कराएं और अपने स्कूल वाहनों के सभी प्रपत्र फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और उनका पुलिस सत्यापन करा लें। जिससे चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग के अफसरों को प्रपत्र दिखाए जा सकें। अन्यथा की स्थिति में परिवहन आयुक्त के निर्देश के क्रम में अधूरे मानक वाले स्कूल वाहनों को सीज कर सम्बंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।
एआरटीओ की ओर से भेजे गए पत्र में स्कूल संचालकों को सचेत करते हुए कहा गया है कि 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके स्कूल वाहनों का पंजीयन सस्पेंड किया जा चुका है। ऐसे वाहन स्कूल संचालक संचालित न करें। सड़क पर ऐसे वाहन पाए जाने पर उन्हें सीज कर स्कूल संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
स्कूली वाहनों की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधक, प्रधानाचार्यों की होगी
विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदार प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों की है। परिवहन आयुक्त ने सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्यों को स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी, तकनीकी मानकों के पालन और इस संबंध में प्रबंधन की स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार विद्यालय परिसर में संचालित वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, चालक, परिचालक का पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रशिक्षण, वाहन से जुड़ी अन्य विधिक, प्रशासनिक जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से विद्यालय प्रबंधन की है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहनों परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र (वाहन की आयु सीमा के अनुसार), बीमा प्रमाण पत्र, वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र, ड्राईवर के लाइसेंस की जांच की जाए। किसी वाहन में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन को स्कूली वाहनों की सुरक्षा उपकरणों जीपीएस, लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट-एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार व खिड़की, प्रत्येक सीट में सीटबेल्ट की व्यवस्था, स्पीड गवर्नरकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। प्रबंधन का दायित्व है कि उनके विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित हो और मासिक रूप से बैठकें आयोजित की जाएं। वाहन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समिति की बैठक का रिकार्ड रखा जाए।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें