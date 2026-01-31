पति-पत्नी के निजी रिश्तों की जांच पड़ताल नहीं करता RTI, सूचना आयोग ने खारिज की महिला की याचिका

संक्षेप: आरटीआई में दायर एक अपील में राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि इसका प्रयोग निजी वैवाहिक संबंधों की जांच पड़ताल के लिए नहीं किया जा सकता है। दरअसल एक महिला ने पति से अलगाव के बाद ये आरटीआई के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि क्या वह पति के साथ विविध पत्नी के रूप में रहती है या नहीं?

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर एक अपील में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने स्पष्ट किया है कि आरटीआई का प्रयोग निजी वैवाहिक संबंधों की जांच-पड़ताल के लिए नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह व्यवस्था संतकबीर नगर की एक महिला द्वारा दायर अपील को निस्तारित करते हुए दी। पति के साथ अलगाव के बाद महिला द्वारा आरटीआई के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए जानना चाहा था कि क्या वह अपने पति के साथ विधिक पत्नी के रूप में रहती है या नहीं?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यदि नहीं तो उसके वैवाहिक संबंधों के बारे में ग्राम प्रधान को क्या जानकारी है? और क्या उसके पति ने अपनी विधिक पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला को पत्नी के रूप में रखा है तथा उससे उत्पन्न बच्चों का नाम व उम्र क्या है? जन सूचना अधिकारी ने इस पर यह उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूचना ग्राम पंचायत के अभिलेखों में धारित नहीं करती। आवेदिका इस उत्तर से सहमत नहीं हुई, उसके द्वारा आयोग के समक्ष अपील दायर की गई।