प्राइवेट स्कूलों में 'फ्री' एडमिशन का मौका, आरटीई के तहत आवेदन का आज से दूसरा चरण, जानें पूरा शेड्यूल

Feb 21, 2026 12:10 pm IST
उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा पाने का सपना देख रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर फिर से सामने आया है। शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे चरण का बिगुल फूंक दिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वितीय चरण के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शनिवार, 21 फरवरी से आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हो गई है। इस चरण का उद्देश्य उन बच्चों को कवर करना है जो पहले चरण में आवेदन करने से चूक गए थे या जिन्हें सीट आवंटित नहीं हो सकी थी।

पहले चरण का प्रदर्शन: लखनऊ अव्वल

शिक्षा विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश भर से कुल 2,61,501 बच्चों ने निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए रुचि दिखाई थी। व्यापक स्तर पर हुई स्क्रूटनी और बीते बुधवार को जिला स्तर पर निकाली गई पारदर्शी लॉटरी के माध्यम से 96,000 बच्चों को सीटें आवंटित की जा चुकी हैं।

जिलों की स्थिति देखें तो राजधानी लखनऊ 18,107 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर रहा। वाराणसी 17,476 आवेदनों के साथ दूसरे, आगरा 13,627 आवेदनों के साथ तीसरे और कानपुर नगर 13,546 आवेदनों के साथ चौथे स्थान पर रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में आरटीई के प्रति जागरूकता काफी अधिक है।

महानिदेशक के सख्त निर्देश: प्रतिदिन होगी समीक्षा

स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इस अभियान को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में अधिक से अधिक पात्र बच्चों को जोड़ने के लिए ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्राप्त होने वाले आवेदनों के सत्यापन (Verification) का कार्य लटकाया न जाए। सत्यापन का कार्य अब प्रतिदिन पूर्ण किया जाएगा और इसकी राज्य स्तर से रोजाना समीक्षा की जाएगी।

कैसे करें आवेदन और क्या है पात्रता?

दूसरे चरण के तहत अभिभावक आरटीई के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए संजीवनी है जिनकी वार्षिक आय सीमा शासन द्वारा निर्धारित मानक के भीतर है। दूसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया मार्च में आयोजित होने की संभावना है।

सरकार की इस पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले इन दाखिलों से सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिल रहा है।

