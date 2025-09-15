RSS-BJP will do this work together to increase penetration among teachers and students, plan made in the meeting शिक्षकों-छात्रों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए RSS-BJP मिलकर करेगी यह काम, बैठक में बना प्लान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRSS-BJP will do this work together to increase penetration among teachers and students, plan made in the meeting

शिक्षकों-छात्रों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए RSS-BJP मिलकर करेगी यह काम, बैठक में बना प्लान

शिक्षकों-छात्रों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)-भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम करेगी। पूर्वी क्षेत्र की समन्वय बैठक में रविवार को इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इसको प्लान बना।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 07:15 AM
share Share
Follow Us on
शिक्षकों-छात्रों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए RSS-BJP मिलकर करेगी यह काम, बैठक में बना प्लान

यूपी में शिक्षण संस्थानों में माहौल बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा मिलकर काम करेंगे। छात्रों और शिक्षकों के बीच पैठ बढ़ाई जाएगी। पूर्वी क्षेत्र की समन्वय बैठक में रविवार को इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इसको प्लान बना। तीन दिवसीय समन्वय बैठक में अलग-अलग समूहों के साथ बैठकें होनी हैं।

हाल ही में जोधपुर में हुई राष्ट्रीय समन्वय बैठक के बाद अब संघ और भाजपा की अलग-अलग क्षेत्रीय समन्वय बैठकें हो रही हैं। रविवार को निराला नगर में पूर्वी क्षेत्र की तीन दिवसीय समन्वय बैठक में पहले दिन सामाजिक समूह और शिक्षा समूह की बैठक हुई। शिक्षा समूह की बैठक में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वर्तमान परिदृश्य में पैठ बढ़ाने पर चर्चा हुई। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रकरण में भी संघ और भाजपा संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। सूत्र बताते हैं कि बैठक में चर्चा हुई कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां न आएं।

ये भी पढ़ें:इन जिलों में बढ़ाएं सतर्कता, UP के DGP ने कप्तानों-कमिश्नरों को दिए ये निर्देश
ये भी पढ़ें:एक घर में 243 वोटर, मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हैरान करने वाला खुलासा

सूत्र बताते हैं कि सामाजिक समूह की बैठक में अन्य राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने पर चिंता जाहिर की गई। तय किया गया है कि संघ और भाजपा मिलकर सामाज में पनपाए जा रहे जातिगत विद्वेष के खिलाफ काम करेंगे। संघ के वे विषय जो भाजपा और सरकार से संबंधित हैं, उनके लिए समन्वय की जिम्मेदारी पुराने चेहरों पर ही रहेगी। संगठन स्तर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह समन्वयक होंगे, जबकि मंत्रियों के स्तर पर अमरपाल मौर्य। वहीं, मुख्यमंत्री के स्तर पर आने वाले विषयों का समन्वय भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे।

बैठक में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख कृपा शंकर, क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे।

Up News UP News Today RSS अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |