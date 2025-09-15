शिक्षकों-छात्रों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए RSS-BJP मिलकर करेगी यह काम, बैठक में बना प्लान

शिक्षकों-छात्रों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)-भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम करेगी। पूर्वी क्षेत्र की समन्वय बैठक में रविवार को इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इसको प्लान बना।

यूपी में शिक्षण संस्थानों में माहौल बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा मिलकर काम करेंगे। छात्रों और शिक्षकों के बीच पैठ बढ़ाई जाएगी। पूर्वी क्षेत्र की समन्वय बैठक में रविवार को इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इसको प्लान बना। तीन दिवसीय समन्वय बैठक में अलग-अलग समूहों के साथ बैठकें होनी हैं।

हाल ही में जोधपुर में हुई राष्ट्रीय समन्वय बैठक के बाद अब संघ और भाजपा की अलग-अलग क्षेत्रीय समन्वय बैठकें हो रही हैं। रविवार को निराला नगर में पूर्वी क्षेत्र की तीन दिवसीय समन्वय बैठक में पहले दिन सामाजिक समूह और शिक्षा समूह की बैठक हुई। शिक्षा समूह की बैठक में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वर्तमान परिदृश्य में पैठ बढ़ाने पर चर्चा हुई। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रकरण में भी संघ और भाजपा संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। सूत्र बताते हैं कि बैठक में चर्चा हुई कि भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां न आएं।

सूत्र बताते हैं कि सामाजिक समूह की बैठक में अन्य राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने पर चिंता जाहिर की गई। तय किया गया है कि संघ और भाजपा मिलकर सामाज में पनपाए जा रहे जातिगत विद्वेष के खिलाफ काम करेंगे। संघ के वे विषय जो भाजपा और सरकार से संबंधित हैं, उनके लिए समन्वय की जिम्मेदारी पुराने चेहरों पर ही रहेगी। संगठन स्तर पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह समन्वयक होंगे, जबकि मंत्रियों के स्तर पर अमरपाल मौर्य। वहीं, मुख्यमंत्री के स्तर पर आने वाले विषयों का समन्वय भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे।