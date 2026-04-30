समाज के सहयोग से ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा RSS, लखनऊ में नारद जयंती पर मीडिया संवाद
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) समाज के सहयोग से ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा। ये बातें नारद जयंती के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर ने कहीं।
UP News: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का मुख्य लक्ष्य समाज को साथ लेकर परिवर्तन लाना है। जब तक समाज का सहयोग व समर्थन नहीं होगा, देश समृद्धिशाली नहीं बन सकेगा। इसके लिए संघ ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा। ये बातें लखनऊ में गुरुवार को विश्व संवाद की ओर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शताब्दी वर्ष (अवध प्रांत) दैवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर ने कहीं।
उन्होंने कहा कि समाज जातियों में बँटता जा रहा है। संघ का प्रयास होगा कि जातियों के नाम पर भेदभाव दूर हो। लोगों की मानसिकता का बदलना प्रमुख कार्य होगा। कुटुंब प्रबंधन बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। जबकि संयुक्त परिवार हिन्दू परिवार की विशेषता रही है। इसके लिए समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। पर्यावरण की बड़ी समस्या सामने खड़ी है। संघ इस दिशा में भी गंभीरता से काम कर रहा है। स्व के आधार पर सिर्फ़ स्व रोज़गार ही नहीं बल्कि स्व भाषा व स्व संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा।
इसी के दम पर देश समृद्धशाली बन सकेगा। इसके साथ ही नागरिक दायित्व का बोध बहुत ज़रूरी है। इससे अनुशासित समाज का सृजन हो सकेगा। इन पाँच परिवर्तनों में समाज के सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस मौक़े पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। उन्होंने यूजीसी तथा पाकिस्तान व बांग्लादेश में हिन्दुओं परवाहों रहे अत्याचारों पर संघ की भूमिका पर सवाल पूछा। श्री ठाकुर ने कहा कि संघ अपने स्तर से काम कर रहा है।
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