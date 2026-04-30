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समाज के सहयोग से ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा RSS, लखनऊ में नारद जयंती पर मीडिया संवाद

Apr 30, 2026 03:43 pm ISTDeep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ। प्रमुख संवाददाता
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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) समाज के सहयोग से ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा। ये बातें नारद जयंती के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर ने कहीं।

समाज के सहयोग से ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा RSS, लखनऊ में नारद जयंती पर मीडिया संवाद

UP News: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का मुख्य लक्ष्य समाज को साथ लेकर परिवर्तन लाना है। जब तक समाज का सहयोग व समर्थन नहीं होगा, देश समृद्धिशाली नहीं बन सकेगा। इसके लिए संघ ‘पंच परिवर्तन’ लाएगा। ये बातें लखनऊ में गुरुवार को विश्व संवाद की ओर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शताब्दी वर्ष (अवध प्रांत) दैवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद संघ के राष्ट्रीय सह प्रचार प्रमुख नरेन्द्र ठाकुर ने कहीं।

उन्होंने कहा कि समाज जातियों में बँटता जा रहा है। संघ का प्रयास होगा कि जातियों के नाम पर भेदभाव दूर हो। लोगों की मानसिकता का बदलना प्रमुख कार्य होगा। कुटुंब प्रबंधन बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। जबकि संयुक्त परिवार हिन्दू परिवार की विशेषता रही है। इसके लिए समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। पर्यावरण की बड़ी समस्या सामने खड़ी है। संघ इस दिशा में भी गंभीरता से काम कर रहा है। स्व के आधार पर सिर्फ़ स्व रोज़गार ही नहीं बल्कि स्व भाषा व स्व संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा।

इसी के दम पर देश समृद्धशाली बन सकेगा। इसके साथ ही नागरिक दायित्व का बोध बहुत ज़रूरी है। इससे अनुशासित समाज का सृजन हो सकेगा। इन पाँच परिवर्तनों में समाज के सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस मौक़े पर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। उन्होंने यूजीसी तथा पाकिस्तान व बांग्लादेश में हिन्दुओं परवाहों रहे अत्याचारों पर संघ की भूमिका पर सवाल पूछा। श्री ठाकुर ने कहा कि संघ अपने स्तर से काम कर रहा है।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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