Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrss sarkaryavah dattatreya hosabale addressed hindu sammelan in gorakhpur know what he said
नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें तो बुराई क्या है, हिंदू सम्मेलन में बोले दत्तात्रेय होसबाले

नमाज पढ़ने वाले प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें तो बुराई क्या है, हिंदू सम्मेलन में बोले दत्तात्रेय होसबाले

संक्षेप:

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिंदू सम्मेलन के जरिये हिंदू एकता, परिवारों को जाग्रत करने की दिशा में ठोस काम करते हुए संकल्प लेना है कि मां का वैभव बना रहे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। कहा कि कोई धर्म छोड़ कर जाएगा, तो जिम्मेदारी हिंदुओं की है।

Dec 17, 2025 09:37 pm ISTAjay Singh अजय श्रीवास्तव, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए पंच परिवर्तन के साथ हिंदूओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने नशे जैसी बुराई से दूर रहते हुए संघ की शाखा के जरिये समाज के सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। हिंदू एकता पर बल देते हुए होसबाले ने कहा कि हिंदू धर्म मानव धर्म है। हिंदू धर्म को पूर्वजों ने तमाम आक्रांताओं से बचाया है इसलिए धर्म और संस्कृति बचाए रखने के लिए सभी को जागृत होना होगा क्योंकि धर्म के बिना सब कुछ बेकार है। सरकार्यवाह ने कहा कि ईश्वर एक है, उपासना पद्धति भले ही अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो कि भगवान को पसंद हो। हमने दुनिया में बेहतर संस्कृति और समाज का निर्माण किया। सूर्य प्रणाम को हिंदुओं ने जन्म दिया। इसे सिर्फ हिन्दू नहीं मानव जाति के लिए किया। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम सभी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने वाले नदी की पूजा करें तो क्या दिक्कत है? प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करें तो क्या बुराई है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार को गोरखपुर के मालवीय नगर में हिंदू सम्मेलन में बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि हिंदू सम्मेलन के जरिये हिंदू एकता, परिवारों को जाग्रत करने की दिशा में ठोस कार्य करते हुए संकल्प लेना है कि मां का वैभव बना रहे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हुए बिना स्वतंत्र नहीं हुआ जा सकता है। उन्होंने चिंता जाहिर की कि देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है। अछूत और नीच की भावना से सावधान रहना होगा। सभी हमारे भाई बंधु हैं। कोई धर्म छोड़ कर जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी हिंदुओं की है। होसबाले ने कहा कि हमें तय करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। बच्चों को पैसा कमाने मशीन नहीं बनाना चाहिए। धर्म-संस्कृति बचाने की दिशा में भी काम करना चाहिए।

हिंदू धर्म का दुनिया स्वागत कर रही

सरकार्यवाह ने कहा कि गाड़ियां अलग हो सकती है लेकिन ट्रैफिक नियम एक होता है। इसी तरह धर्म का नियम एक है। बौद्ध, जैन, सिख सभी का धर्म एक है। राम, शिव, कृष्ण के बताए धर्म पर नहीं चलेंगे तो भटक जाएंगे। हिंदू धर्म का दुनिया स्वागत कर रही है। रशिया, अरब, अमेरिका में मंदिर बन रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर चल रहा है। जर्मनी में संस्कृत पढ़ी जा रही है।

हिंदू जागेगा तो मानव जगेगा

सरकार्यवाह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम हिंदुत्व के भाव नहीं होने के चलते प्रांत, भाषा और जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहे। मजहब के नाम पर लड़ते रहे तो तीसरे को लाभ मिलेगा। जहां एकता है, वहां शक्ति और जागृति है। हिंदू जागेगा तो मानव जगेगा। हमें हिंदू को विश्व मित्र बनाना है इसलिए हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। दुनिया युद्ध, पर्यावरण, के संकट से जूझ रही है। हमें जागृति होना है। हिंदू समाज की जागृति विश्व के लिए आवश्यक है। दूसरे को कुचलने और नष्ट करने के लिए नहीं खुद की मजबूती के जागृति होनी जरूरी है। मोमबत्ती बुझाना नहीं है, बल्कि दीया जलाना है। बच्चों को हनुमान चालीसा, गीता आदि पढ़ाना होगा। कुटुम्ब और पड़ोसी को देखना होगा।

सफाई और सेवा करने वाला अछूत नहीं हो सकता

होसबाले ने कहा कि कोई मनुष्य दूसरी जाति और नीचे का कैसे हो जाता है। सफाई और सेवा करने वाला अछूत नहीं हो सकता है। श्रीराम ने शबरी का बेर खाया इसे जीवन में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि सभी ऋषियों ने कहा है कि जात-पात गलत है। अपने परिवेश को सुरक्षित रखना होगा। उत्तम और आदर्श समाज के लिए नियम पालन और अनुशासन में रहना होगा क्योंकि देश को समर्थ, समृद्ध भारत बनाना है।

समाज जड़ों से जुड़ता है तो न्याय होता है मजबूत

हिंदू सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सेवानिवृत्त अपर जिला जज प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि संघ एक विचार है। बिना सत्ता के लालच में समाज को संगठित किया है। हिंदू होना पहचान नहीं कर्तव्यों की श्रृंखला है। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संघ दिन रात जुटा हुआ है। 100 की यात्रा को लेकर पूरे भारत में यह कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण को लेकर संघ आगे बढ़ रहा है। गोरक्ष भूमि से हिन्दू राष्ट्र को आगे किया है। जन समाज आपने जड़ों से जुड़ा रहता है तो न्याय मजबूत रहता है। प्रत्येक हिंदू सामाजिक दायित्वों को लेकर सतर्क है। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास होना चाहिए। हर हिन्दू को राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाना होगा। हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान है। हिंदू धर्म शैली है। राष्ट्रीय पहचान है।

संघ किसी का विरोधी नहीं, साथ लेकर चलने वाला संगठन

वहीं, संघ शताब्दी वर्ष के निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित प्रमुख जन गोष्ठी में ‘संघ की 100 वर्ष की यात्रा एवं भविष्य की दिशा’ विषय पर बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जाति, भाषा, पंथ और ऊंच-नीच के भेदभाव के रहते संगठन संभव नहीं है, इसलिए ‘एक राष्ट्र-एक भाव’ का होना अनिवार्य है। संघ समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक जीवंत संगठन है। समाज का मुख्य मार्ग ‘धर्म’ है, जिसका अर्थ है, मनुष्य हित, राष्ट्र हित और प्रकृति हित। संघ किसी वर्ग या समाज का विरोधी नहीं है। सभी को साथ लेकर चलने वाला संगठन है।

सरकार्यवाह ने कहा कि घटनाओं की संख्या अधिक होने पर किसी एक घटना का महत्व कम नहीं हो जाता। यदि परिवार का कोई व्यक्ति समाज और देश के लिए बलिदान हुआ है, तो हमें उस पर गर्व करना चाहिए। स्वाधीनता संघर्ष के कई नायकों को तो हम जानते हैं, लेकिन अनेक ऐसे परिवार भी हैं, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। दुनिया को यह बताना आवश्यक है कि हमारे साथ क्या हुआ, जिस प्रकार कई देशों ने ‘होलोकास्ट म्यूजियम’ बनाए हैं, उसी भाव को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ मनाने का निर्णय लिया है। सरकार्यवाह ने धर्म रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि भारत ने स्वाधीनता के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। जिसमें जन्मजात देशभक्त डॉ. हेडगेवार जी ने भी भूमिका निभाई। उनके मन में यह विचार आया कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर क्या केवल उनका जाना ही वास्तविक स्वतंत्रता होगी? इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में संघ की स्थापना हुई। सरकार्यवाह ने कहा कि भारत ने दुनिया को 64 कलाएं, व्याकरण, संगीत के सप्त स्वर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। परंतु, संपन्न होने के बाद भी समाज आपस में लड़ने लगा। स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन से वापस आने पर जब उनसे पूछा गया कि आप हमें क्या सीख देंगे तो उन्होंने कहा कि ‘आप संगठित रहो’। सरकार्यवाह ने कहा कि भारत भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाकर चलता है। इसी उद्देश्य हेतु संघ ने ‘पंच परिवर्तन’ के पांच विषयों को समाज के सम्मुख रखा है। इसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य शामिल है।

पंच परिवर्तन को आगे बढ़ाना संघ का लक्ष्य

प्रमुख जन गोष्ठी में जिज्ञासा समाधान सत्र में लोगों के प्रश्नों का सरकार्यवाह ने जवाब भी दिया। राम मंदिर, तीन तलाक, धारा 370 के सफल क्रियान्वयन के बाद अब आगे क्या के सवाल पर जवाब देते हुए सरकार्यवाह ने कहा कि संघ का अब प्रमुख कार्य एवं लक्ष्य पंच परिवर्तन विषय को आगे बढ़ाना है। अगर यह राजनीतिक प्रश्न है तो हमारा जवाब पीओके है।

एक सवाल के जवाब में सरकार्यवाह ने कहा कि पंच परिवर्तन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना ही संघ का प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य है। पंच परिवर्तन को आत्मसात कर समाज में सार्थक परिवर्तन संभव है। सरकार्यवाह ने कहा कि कुछ निजी स्वार्थ एवं कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से संघ पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन संघ कभी भी इन बधाओं के आगे झुका नहीं, डरा नहीं और अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाता गया। आगे भी हम किसी प्रकार के प्रतिबंध एवं बधाओं से डरने वाले नहीं है। हम अपने कार्य को इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार्यवाह ने एक महिला के प्रश्न पर कहा कि संघ अपना कार्य विभिन्न संगठनों के माध्यम से करता है। उसमें महिलाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी और हिस्सेदारी है। हिंदू परिवारों में जिस प्रकार महिलाओं की आपसी संबंध के तहत भागीदारी रहती है उसी प्रकार संघ में भी महिलाओं की भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। संघ के सभी कार्य आपसी सहमति के द्वारा किए जाते हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने के प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि गाय हमारे समाज क़ी सर्वमान्य माता है। अब इसे राष्ट्र माता का दर्जा देने का प्रश्न कहाँ से आता है। सर्वमान्य तौर पर गाय हमारी माता है।

ये भी पढ़ें:हिन्दुत्व भारत की पहचान, संतकबीरनगर में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले बोले
ये भी पढ़ें:राजस्थान: RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने स्वास्थ्य जांच करवाई
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |