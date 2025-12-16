RSS कार्यालयों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए, अजय राय ने कफ सिरफ पर भी सरकार को घेरा
कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए आरएसएस में हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी सरकार कफ सिरप माफिया और तस्करों को संरक्षण दे रही है।
कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए आरएसएस में हैं। यदि आरएसएस कार्यालयों की जांच कराई जाए, तो वहीं सबसे अधिक घुसपैठिए मिलेंगे, जिन्हें पकड़कर देश से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और योगी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। वे मंगलवार को बदायूं में आत्महत्या करने वाले बीएलओ के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान मुरादाबाद में वे कुछ देर के लिए रुके और पत्रकारों से बातचीत की।
अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी सरकार कफ सिरप माफिया और तस्करों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कफ सिरप तस्करी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे भाजपा सरकार जेल भेजने का काम करती है। भाजपा द्वारा पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी पद पर बैठा देने से समाज का भला नहीं होता।
उन्होंने कहा कि एसआईआर भाजपा सरकार का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जिससे आम आदमी अपने रोजमर्रा के काम छोड़ने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के चलते सरकारी कर्मचारी भी मानसिक दबाव में आ रहे हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर लोगों के घर तोड़े गए और सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक माला की तरह पिरोकर रखा था, जबकि मौजूदा सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर, महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम, नजाकत अंसारी, शादान कुरैशी, पूर्व जिलाध्यक्ष संभल विजय शर्मा, मुशीर तारीन, मोहम्मद वसीम, फुरकान नंबरदार, अजय सरसवत सोनी समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।