RSS नेता समेत तीन की हत्या में चार गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तीन बहनों को भी भेजा जेल

लखनऊ में आरएसएस नेता शिवाजी तिवारी समेत तीन लोगों की हत्या में पुलिस ने मुख्य आरोपी मर्चेंट नेवी कर्मचारी के साथ उसकी तीन बहनों को गिरफ्तार किया है। अवैध पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी के सआदतगंज के ब्राह्मणी टोला मोहल्ले में कार पार्किंग और चबूतरा निर्माण के मामूली विवाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के नेता शिवाजी तिवारी समेत तीन की हत्या में पुलिस ने तीन युवतियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी मर्चेंट नेवी कर्मचारी ऋषभ शुक्ला भी शामिल है। उसके पास से अवैध पिस्टल और गोलियां बरामद की गई हैं। इसी पिस्टल से सोमवार की दोपहर संघ नेता शिवाजी तिवारी (62), उनके बेटे सुयश (30) और भाई शिवेंद्र (55) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में कार पार्किंग और वट वृक्ष के चबूतरा निर्माण को लेकर करीब एक महीने से विवाद चल रहा था। सनसनीखेज वारदात से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध अर्पणा कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए।

मंदिर में जल चढ़ाने के दौरान ही विवाद शुरू पुलिस उपायुक्त पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, शिवाजी तिवारी बीते जून माह में शक्तिभवन से स्टेनो पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बेटा सुयश बाजारखाला में इलेक्ट्रानिक्स की दुकान चलाता था। भाई शिवेंद्र उर्फ शम्भू लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में बाबू थे। सोमवार सुबह सुयश की कार घर के पास स्थित शिवाला के सामने खड़े थी। सुबह साढ़े दस बजे शिवाजी घर के सामने स्थित शिवाला में जल चढ़ाने गए थे। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय पड़ोसी ऋषभ शुक्ला ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। भतीजी सुमेधा के मुताबिक ऋषभ के बुलाने पर चाचा शिवाजी पहुंचे। ऋषभ ने कार मंदिर के सामने खड़ी करने का विरोध किया और चाचा से गाली-गलौज करने लगे।

ऋषभ की बहनों ने लाठी-डंडे चलाए शिवाजी के विरोध पर ऋषभ बोला कि देखा...‘वट वृक्ष के नीचे चबूतरा नहीं बनने दिया’ इसके बाद ऋषभ ने चाचा को धक्का दे दिया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। चाचा के शोर मचाने पर पापा शिवेंद्र पहुंच गए। ऋषभ ने अपनी बहन दिव्या, प्रीति और अदिति को इशारा करके घर से असलहा मंगवा लिया। सुमेधा ने बताया कि ऋषभ की बहनें, चाचा राजेश और पिता दिनेश लाठी डंडे चलाने लगे। दिव्या और प्रीति ने पथराव कर दिया।

पहले शिवाजी, फिर शिवेंद्र को मारी गोली सुमेधा बचाव में दौड़ी तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। ऋषभ ने पिस्टल से चाचा शिवाजी को गोली मारी। पापा शिवेंद्र दौड़े तो उन्हें भी गोली मार दी। शोर सुनकर घर में सो रहा भाई सुयश पहुंचा तो उसे भी गोली मार दी। तीनों खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़े। इस दौरान किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। तीनों घायलों को पुलिस ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची। ट्रॉमा में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

तीन हत्याओं की सूचना पर कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि शिवेंद्र की पत्नी रुचि तिवारी की तहरीर पर आरोपी ऋषभ शुक्ला उसके पिता दिनेश शुक्ला, चाचा राजेश शुक्ला (गुंडा एक्ट के आरोपी), गिरीश शुक्ला और बहन प्रीती, दिव्या व अदिति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ऋषभ और उसकी तीन बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

पांच दिसंबर को सुयश की होनी थी शादी सुयश की चाची रुचि ने बताया कि भतीजे की शादी तय हो गई थी। 21 मई को उसकी सगाई थी। 20 नवंबर को उपनयन संस्कार होना था। पांच दिसंबर को शादी होनी थी। रविवार को भतीजे की देवाई का कार्यक्रम था। परिवार समेत सभी लोग शहीदपथ किनारे बिजनौर के माती गांव में उसके ननिहाल गए थे। धूमधाम से देवाई का कार्यक्रम हुआ था। घर पर शादी और दिवाली की खरीदारी एवं तैयारियां चल रही थीं। खुशी का माहौल था। ऐसे में तीन मौतों से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।