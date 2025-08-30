RSS leader s son killed in UP by beating with axes, sticks, eyes gouged out, ears cut off यूपी में आरएसएस नेता के बेटे की फरसे, लाठी-डंडे से पीटकर हत्या, आंख फोड़ी, कान भी काटे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में आरएसएस नेता के बेटे की फरसे, लाठी-डंडे से पीटकर हत्या, आंख फोड़ी, कान भी काटे

यूपी के कुशीनगर में आरएसएस नेता के बेटे की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। खेत में पशु चराने के विरोध पर घेरकर फरसे व लाठी-डंडे से मौत के घाट उतार दिया गया है। यही नहीं, युवक की आंख फोड़ डाली और कान भी काट डाले।

Yogesh Yadav कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता।Sat, 30 Aug 2025 12:16 AM
कुशीनगर में कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में शुक्रवार की शाम को खेत में पशु चराने के विवाद को लेकर दबंगों ने आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे की घेर कर हत्या कर दी। पहले युवक को खेत में पीटा गया। जान बचाने को युवक भाग कर गांव में पहुंचा तो मनबढ़ों ने पीछा कर घर घेर लिया और फरसे और लाठी-डंडे से हमला कर मार डाला। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस के पहुंचने तक हत्यारोपी युवक का गला दबाकर बैठे रहे। यही नहीं, आरोपियों ने युवक की आंख फोड़ दी और कान काट डाले। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। चौथे की तलाश की जा रही है।

सेमरा गांव निवासी इंद्रजीत सिंह आरएसएस के जिला सह संघ चालक हैं। शुक्रवार को वह कसया गए थे। उनके छोटे पुत्र और अखिल भारतीय गहरवार क्षत्रिय महासभा के जिला संगठन मंत्री उत्कर्ष सिंह (40) घर पर थे। शाम को किसी ने उन्हें खेत में पशुओं के चरने की सूचना दी। वह तत्काल खेत की ओर गए। खेत में पशुओं को चरते देख पास में झोपड़ी डालकर रहने वाले परिवार से इस पर एतराज जताया। इसे लेकर बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई।

इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के ही कन्हई यादव के चार बेटे वहां झोपड़ी डालकर रहते हैं। पशु उन्हीं की थे। चारों ने मिलकर उत्कर्ष पर हमला कर दिया। वह जान बचाने के लिए भागे तो पीछे से चारों ने फरसे और लाठी-डंडे लेकर दौड़ा लिया। गांव में घेर लिया और सिर, चेहरे, आंख और शरीर पर कई जगह गंभीर वार कर दिए। उत्कर्ष के जमीन गिर जाने के बाद भी चारों उनका गला दबाकर बैठे रहे। मौके पर पुलिस पहुंची तो चारों आरोपी वहीं मौजूद थे।

पुलिस ने गंभीर हालत में उत्कर्ष को मेडिकल कॉलेज पडरौना पहुंचाया, जहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। चौथा फरार हो गया। सीओ डॉ. अजय कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों के बयान लिए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इंद्रजीत सिंह ने इस मामले में सच्चिदानंद यादव, श्रीनिवास यादव, देवेन्द्र यादव व ज्ञान यादव पुत्रगण कल्हई यादव के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

