आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार, अखिलेश बोले- BJP स्वदेशी करते-करते परदेशी हुई
अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश ने भाजपा और उनके संगी-साथी स्वदेशी करते-करते परदेसी हो गए। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को बयान जारी कर कहा है कि भाजपा और उनके संगी-साथी स्वदेशी करते-करते परदेसी हो गए। कहां तो चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहां तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है।
अखिलेश यादव ने चीन के प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ पदाधिकारियों से मुलाकात पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि लगता है भाजपा के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश से एकदलीय व्यवस्था का मास्टर क्लास ले रहे हैं। मिलनेवालों को मालूम है क्या कि वो भारत आकर जिससे मिल रहे हैं, उनका काग़ज़ों पर कोई अता-पता नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड लोग हैं। उनका कहीं कोई पंजीयन नहीं है।
अखिलेश यादव ने कहा कि आज बात मुलाक़ात तक पहुंच गई, इसका मतलब तैयारी कई सालों से चल रही थी, फिर ये बहिष्कार का ड्रामा क्या भाजपाई अपने समर्थकों की आंख में धूल झोंकने के लिए कर रहे थे? भाजपा के उन बेचारे समर्थकों के चेहरे आज कोई जाकर देखे जो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए दरवाज़े खटखटाते घूम रहे थे। बेचारे आज बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आपस में व्हाट्सएप मैसेज कर कह रहे हैं, सुना तो था कि भाजापा किसी की सगी नहीं है पर हमको ही धोखा दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब उनको अपने वैचारिक पूर्वजों की तरह भूमिगत होना पड़ेगा। ये समर्थक ‘रंगे सियार’ की उस कहानी को भूल गये थे, जिसका राज़ एक दिन पानी बरसने पर खुल जाता है।
आरएसएस और भाजपा से सावधान रहना
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा कि संघ परिवार दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। आरएसएस और भाजपा से सावधान रहना है। लोकतन्त्र और संविधान बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना आवश्यक है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के नेता किरन रिजिजू ने भी मान लिया है कि भाजपा का एनडीए गठबंधन राजनीतिक नहीं पारिवारिक गठबंधन है।
बूथ जिताना पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी
अखिलेश ने कहा कि भाजपा जनता से झूठ बोलती है। झूठे वादे करती है। भाजपा में घुसपैठियों को लेकर झूठा प्रचार किया। झूठा नरेटिव बनाया। मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने, भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट करने में माहिर है। भाजपा ने प्रदेश की जनता को परेशानी में फंसा दिया है। जनता बहुत दुखी है। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ पर काम करें। बूथ को मजबूत करें। वोट बचाना और अपना बूथ जिताना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होने कहा कि फार्म-6 के जरिए छूटे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़वाना है। साथ ही भाजपा की चालाकी से सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि 2027 में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से आए समाजवादी पार्टी के नेता मो. आजम एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को शाल और मफलर भेंट किया। वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन मंदिर का प्रसाद भेंट किया अवधेश यादव पंचू यादव ने अखिलेश यादव को इलाहाबादी अमरूद भेंट किया।