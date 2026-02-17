सिर्फ भाजपा नहीं सभी दलों के कार्यकर्ताओंं पर RSS की नजर, गोरखपुर में क्या बोले मोहन भागवत?

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शिशु के जन्म के कुछ क्षण बाद अपनेपन से धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों से रिश्ता बन जाता है। समाज में कैसे रहना है, इसका प्रशिक्षण परिवार में होता है। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारे यहां बच्चे को अपना कुटुंब मिलता है। जबकि विदेशों में बड़े होने पर कुटुंब से मुक्त हो जाते हैं।

सिर्फ बीजेपी नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की नजर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं-समर्थकों पर है। इसके लिए स्वयंसेवक बिना किसी भेदभाव के सभी दलों से जुड़े लोगों से संपर्क में रहें और उन्हें संघ से जोड़ने की कोशिश करें ऐसा आह्वान सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी किया है। रविवार को उन्होंने गोरखपुर के योगिराज गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में बैठक कर संगठन के विस्तार के लिए स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। कहा कि हमें सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संघ से जोड़ने का निरंतर प्रयास करते रहना है। राजनीतिक पार्टी के आधार पर विभाजन करने के बजाए समन्वय के साथ सबको साथ लेकर चलना है।

संघ प्रमुख ने कहा कि ऐसा करने के लिए किसी भी पार्टी के फ्रंटलाइन नेताओं को नहीं बल्कि उनके समर्थकों से दोस्ती बढ़ाना होगा। संघ की खूबियां बताकर उन्हें अपना बनाना होगा। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को सवर्ण-अवर्ण के फेर में न पड़ने की सलाह देते हुए कहा कि हिंदुत्व के आधार पर और अपनेपन के व्यवहार से बिना किसी भेदभाव के सभी से जुड़ने का प्रयास करना होगा। समानता के भाव के साथ इसके लिए वास्तविक सहभोज का आयोजन करना होगा। केवल दूसरों के घर जाकर भोजन करने से काम नहीं चलेगा। अपने घर में भी लोगों को भोज पर बुलाना होगा।

लोग स्थाई रूप में जुड़ें, ऐसा प्रयास करें शताब्दी वर्ष के अंतर्गत संघ की ओर से चलाए जा रहे अभियान को लेकर संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों के साथ विस्तार से चर्चा की। पूर्व में हुए हिंदू सम्मेलन और गृह संपर्क अभियान का फीडबैक भी लिया। उन्होंने अभियानों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का आह्वान किया। कहा कि हमें इस पर गौर करना होगा कि लोग हमारे अभियान से स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं या रिश्तों के दबाव में महज औपचारिकता निभा रहे हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि लोग संघ की सिद्धांतों और अभियानों से प्रभावित होकर जुड़ें। ऐसा जुड़ाव ही स्थायी साबित होगा। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि शताब्दी वर्ष के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को स्थायी रूप से जोड़ना होगा। संगठन के अनुसार प्रशिक्षित करते हुए संघ की शैली में ढालना होगा।

परिवार से होता है समाज में रहने का प्रशिक्षण संघ प्रमुख ने कहा कि शिशु के जन्म के कुछ क्षण बाद अपनेपन से धीरे-धीरे परिवार के सदस्यों से रिश्ता बन जाता है। समाज में कैसे रहना है, इसका प्रशिक्षण परिवार में होता है। अपनेपन से बना कुटुंब भारत में ही है। अन्य देशों में यह सौदा होता है। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारे यहां बच्चे को अपना कुटुंब मिलता है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वहां बड़े होने पर कुटुंब से मुक्त हो जाते हैं। समाज कुटुंब के कारण चलता है। पेट भरने का कारण भी कुटुंब ही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि परिवार में संचित धन और संपत्ति राष्ट्र की है।

मतांतरण पर सजग रहें संघ प्रमुख ने बढ़ते मतांतरण को गंभीर समस्या बताया। कहा कि मतांतरण कराने वालों को दोषी ठहराने और प्रयास से रोकने के बजाय मतान्तरित होने वालों से संपर्क साधना होगा। उनकी समस्याओं को दूर कर संगठन का हिस्सा बनाना होगा। मतांतरण इसलिए हुआ, क्योंकि हमने इसपर ध्यान ही नहीं दिया। इससे मतांतरण कराने वालों को पूरा अवसर मिला।

कुटुंब मिलन से दूर होगा पश्चिमीकरण का भ्रम सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि समाज को बदलना है तो कुटुम्ब में परिवर्तन लाना होगा। हमारा परिवार व्रतस्थ होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और अतिथि-सत्कार, ये कुटुम्ब की आवश्यक आवश्यकताएं हैं। उन्होंने आह्वान किया कि छोटे स्तर पर ही सही, साल में दो से तीन बार ‘कुटुम्ब मिलन’ कार्यक्रम होना चाहिए। इससे पश्चिमीकरण से आए भ्रम दूर हो जाएंगे।

गोरखपुर विभाग की ओर से संघ शताब्दी को लेकर योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में गोरखपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि छत के नीचे रहने वाली महिला और पुरुष से कुटुंब नहीं बनता है। कुटुंब में एक अपनापन होता है। अगली पीढ़ी सामाजिक बने, इसके लिए कुटुंब एक महत्वपूर्ण इकाई है। संघ प्रमुख ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक को समाज से पांच कदम आगे होना चाहिए। ‘पंच परिवर्तन’ भाषण में नहीं रहना है, उसे स्वयं आचरण में लाना है। सभी विषमताओं से ऊपर उठना होगा। जहां तक हमारी पहुंच है और उसमें जितने भी प्रकार के लोग हैं, उन सभी में हमारा एक मित्र होना चाहिए।

कुटुम्ब का साथ नहीं मिलता तो ‘संघ’ खड़ा नहीं होता संघ प्रमुख ने कहा कि कुटुंब में सिखाया जाता है कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं पर विचार नहीं करेंगे। समाजिक शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, संस्कृति, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का केंद्र कुटुंब ही है। कुटुंब का केंद्र माता है। पीढ़ी को तैयार करने वाली महिला होती है। इसी से भारत माता का परिचय होता है। हम भारत माता के पुत्र हैं। हमारे देश में पत्नी को छोड़कर सभी महिलाओं को माता की दृष्टि से देखते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि केवल वैचारिक नहीं है। हमारे यहां व्यक्ति से बड़ा परिवार है, विदेशों में व्यक्ति परिवार से बड़ा है। इसीलिए हम विवाह को करार नहीं ‘कर्तव्य’ मानते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि कुटुम्ब का साथ नहीं मिलता तो ‘संघ’ खड़ा नहीं होता। आगे जोड़ा कि संघ को जानना है तो संघ की शाखा देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक देखिए, संघ के स्वयंसेवक का कुटुम्ब देखिए। हम जो करते हैं, उसे आचरण में लाते हैं।