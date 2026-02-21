Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RSS को सत्ता का लोभ नहीं, हमारा लक्ष्य राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण करना है: मोहन भागवत

Feb 21, 2026 10:41 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

आरएसएस चीफ डॉ. मोहन भागवत ने मेरठ में कहा कि संघ का लक्ष्य सत्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण है। ‘पंच परिवर्तन’ व ‘कुटुम्ब प्रबोधन’ से युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया। बोले, व्यक्ति निर्माण ही समाज व देश को मजबूत बनाता है।

RSS को सत्ता का लोभ नहीं, हमारा लक्ष्य राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण करना है: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा है कि संघ का लक्ष्य सत्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण है। मेरठ में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का उद्देश्य स्वयं का नहीं, बल्कि देश का नाम ऊंचा करना है। विदेशी ताकतें भारत को डराने, रोकने का काम कर रही हैं। संघ किसी वर्ग विशेष के विरोध या सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बना है। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शताब्दी वर्ष पर शताब्दीनगर स्थित माधवकुंज ग्राउंड में मेरठ व ब्रज प्रांत के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ को समझने के लिए उसे भीतर से जानना आवश्यक है। उन्होंने बताया आज देशभर के 45 प्रांत में संघ स्वयंसेवकों द्वारा एक लाख से अधिक सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं, जो बिना किसी सरकारी सहायता के चल रहे हैं।

भारतीय संस्कृति विविधता में एकता- भागवत

भागवत ने कहा कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति का आधार है और जब-जब हमारी एकता कमजोर हुई, तब-तब देश संकट में पड़ा। उन्होने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ‘पंच परिवर्तन’ के अंतर्गत ‘कुटुम्ब प्रबोधन’ बेहद महत्वपूर्ण है। नशा अक्सर संस्कार की कमी, विवेकहीनता और अवसाद के कारण होता है। संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आयोजित खिलाड़ियों के संवाद में उन्होंने कहा कि युवाओं को इस बुराई से बचाने के लिए परिवार में संस्कारों का होना आवश्यक है। इसीलिए संघ ने ‘पंच परिवर्तन’ में ‘कुटुम्ब प्रबोधन’ को रखा है ताकि माता-पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता न रहे और घर में नैतिक वातावरण बना रहे।

ये भी पढ़ें:जिस वंदे भारत ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव, शीशा क्षतिग्रस्त
ये भी पढ़ें:योगी के बाद भागवत से मिले केशव-ब्रजेश, 2027 के लिए RSS-BJP का बन रहा नया प्लान?

नशे से मुक्ति के लिए केवल परिवार ही नहीं, बल्कि शिक्षा और समाज में भी संस्कार लाने होंगे। इसके लिए नैतिक शिक्षा पर जोर देने और व्यक्ति के ‘विवेक’ को जागृत करना जरूरी है। कहा कि युवाओं का जीवन ‘मीनिंगफुल’ यानी सार्थक होना चाहिए, जिससे वे नशे जैसे रास्तों पर न भटकें। कहा पंच परिवर्तन का उद्देश्य ही व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और व्यवस्था परिवर्तन है।

व्यक्ति निर्माण ही संघ की असली ताकत- भागवत

डॉ.मोहन भागवत ने खिलाड़ी संवाद गोष्ठी में संघ की कार्यशैली को समझाया। कहा कि संघ किसी एक काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐसी पद्धति है, जिसका उद्देश्य अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना है। जब व्यक्ति संस्कारित होगा, तभी समाज भी मजबूत बनेगा। शाखा में रोजाना 30 से 35 मिनट का कार्यक्रम होता है, जिसमें 20 मिनट खेल खेले जाते हैं लेकिन संघ को केवल खेल या राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए संघ की गतिविधियों से जुड़ना और उसे करीब से देखना जरूरी है।

क्रीड़ा भारती बनाएगी खेलों के विकास के लिए रोडमैप

डॉ. मोहन भागवत ने खिलाड़ियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि आने वाले समय में खेल क्षेत्र में सुधार के लिए क्रीड़ा भारती की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। यह पारम्परिक खेलों को पहचान दिलाने, ग्रामीण खिलाड़ियों को सहयोग देने, प्रतिभा खोज और सुविधाओं के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर खेल जगत के लोगों के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी। संघ प्रमुख ने बताया क्रीड़ा भारती के सहयोग से एक ऐसी योजना बनाई जाएगी, जिससे खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में शुचिता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

ये भी पढ़ें:चुनाव से पहले यूपी में संघ एक्टिव; RSS चीफ मोहन भागवत से सीएम योगी मिले

कारोबारी-निर्यातकों से मिले मोहन भागवत

आरएसएस सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शुक्रवार को मेरठ के विशिष्ट लोगों के साथ संवाद किया। मेरठ स्पोर्टस इंडस्ट्री के कारोबारियों, निर्यातकों से संवाद किया और खेल उत्पादों की सराहना की। खेल उत्पाद एवं खिलौना निर्यात संवर्धन परिषद चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल, वाइस चेयरमैन अंबर आनंद, एसजी स्पोर्ट्स के वाइस चेयरमैन त्रिलोक आनंद, बीडीएम प्रबंध निदेशक राकेश महाजन, भल्ला इंटरनेशनल के निदेशक आशुतोष भल्ला, मित्तल रबर इंडस्टरीज से अजय मित्तल, अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, लोकेश वत्स रहे।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Meerut News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |