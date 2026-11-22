संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पहुंचेंगे शुकतीर्थ, मुजफ्फरनगर में अभेद रहेगी सुरक्षा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत रविवार को यूपी में तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचेंगे। मोहन भागवत श्री शुकदेव आश्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यहीं रात्री विश्राम भी करेंगे।
मोरना/मुजफ्फरनगर, संवाददाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत रविवार शाम छह बजे तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। संघ प्रमुख प्रसिद्ध श्री शुकदेव आश्रम पहुंचेंगे और रात्रि प्रवास के बाद सोमवार शाम प्रस्थान करेंगे। उनका कार्यक्रम मुख्य रूप से आश्रम तक ही सीमित रहेगा। यहां वह संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
आगमन के मद्देनजर आश्रम में रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और सजावट का कार्य तेजी से पूरा किया गया। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय स्तर के सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा हो रही है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर जनपद व तीर्थ नगरी में उत्साह का माहौल है।
सुरक्षा: रूट डायवर्जन किया लागू
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के शुकतीर्थ आगमन को लेकर तीर्थ नगरी सहित आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अभेद रहेगी। वहीं श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा।
क्षेत्राधिकारी भोपा राधारमण सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर 12 बजे के बाद मोरना से शुकतीर्थ जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद शुकतीर्थ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को बिहारगढ़ तथा फिरोजपुर मार्ग से होकर तीर्थ नगरी में प्रवेश करना होगा। उन्होंने श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। संघ प्रमुख के आगमन और रात्रि प्रवास को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
हरिद्वार में गरजे मोहन भागवत
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को हरिद्वार में कहा कि आज दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं का समाधान सनातन धर्म में है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग अब इस बात को समझने लगे हैं और भारत की ओर देख रहे हैं। वे 'ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार' के मुख्यालय, शांतिकुंज में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम संस्था के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा की पत्नी, माँ भगवती देवी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। भागवत ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर चिन्मय पांड्या, शैल दीदी और कई धार्मिक नेता भी मौजूद थे।
मां भगवती देवी को श्रद्धांजलि देते हुए, भागवत ने कहा कि लोगों को भ्रम, प्रलोभन या कठिनाइयों के कारण अपने लक्ष्यों से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल अपनी उन्नति के लिए प्रयास करने के बजाय, किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में काम करना कहीं अधिक बेहतर है। समर्पित कार्यकर्ता के उदाहरण के रूप में भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक सच्चे स्वयंसेवक को प्रशंसा, स्नेह या प्रसिद्धि की अपेक्षा किए बिना अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वे भगवान हनुमान के उदाहरण का अनुसरण करें और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें