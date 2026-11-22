राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत रविवार को यूपी में तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचेंगे। मोहन भागवत श्री शुकदेव आश्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यहीं रात्री विश्राम भी करेंगे।

मोरना/मुजफ्फरनगर, संवाददाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत रविवार शाम छह बजे तीर्थ नगरी शुकतीर्थ पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। संघ प्रमुख प्रसिद्ध श्री शुकदेव आश्रम पहुंचेंगे और रात्रि प्रवास के बाद सोमवार शाम प्रस्थान करेंगे। उनका कार्यक्रम मुख्य रूप से आश्रम तक ही सीमित रहेगा। यहां वह संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

आगमन के मद्देनजर आश्रम में रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और सजावट का कार्य तेजी से पूरा किया गया। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय स्तर के सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा हो रही है। स्थानीय पुलिस व प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर जनपद व तीर्थ नगरी में उत्साह का माहौल है।

सुरक्षा: रूट डायवर्जन किया लागू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के शुकतीर्थ आगमन को लेकर तीर्थ नगरी सहित आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था अभेद रहेगी। वहीं श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा।

क्षेत्राधिकारी भोपा राधारमण सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर 12 बजे के बाद मोरना से शुकतीर्थ जाने वाले मार्ग पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद शुकतीर्थ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को बिहारगढ़ तथा फिरोजपुर मार्ग से होकर तीर्थ नगरी में प्रवेश करना होगा। उन्होंने श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। संघ प्रमुख के आगमन और रात्रि प्रवास को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

हरिद्वार में गरजे मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को हरिद्वार में कहा कि आज दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं का समाधान सनातन धर्म में है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग अब इस बात को समझने लगे हैं और भारत की ओर देख रहे हैं। वे 'ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार' के मुख्यालय, शांतिकुंज में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम संस्था के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा की पत्नी, माँ भगवती देवी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। भागवत ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर चिन्मय पांड्या, शैल दीदी और कई धार्मिक नेता भी मौजूद थे।