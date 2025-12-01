Hindustan Hindi News
संघ के अरुण कुमार और भाजपा संगठन मंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, बैठकों का दौर जारी

संक्षेप:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार को लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अगले विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है।

Mon, 1 Dec 2025 02:24 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार को लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर हैं। दोनों वरिष्ठ नेताओं का यह दौरा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, अरुण कुमार सुबह से ही संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारकों के साथ बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में दोनों क्षेत्रों में संघ कार्य की वर्तमान स्थिति, स्वयंसेवकों की सक्रियता, शाखाओं के विस्तार और सामाजिक समरसता से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदले सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में संघ की आगे की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है।

दोपहर बाद एक अहम बैठक प्रस्तावित है जिसमें बीएल संतोष भी शामिल होंगे। इस बैठक में अरुण कुमार, बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा दोनों क्षेत्र प्रचारक मौजूद रहेंगे। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु पार्टी और संघ के बीच बेहतर समन्वय, आगामी निकाय चुनावों की तैयारी, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से संगठन को मजबूत करने की रणनीति और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार रहेगा।

सूत्र बता रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी अलग-अलग या संयुक्त रूप से मिलने की संभावना है। इन मुलाकातों में सरकार और संगठन के बीच चल रहे कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ कुछ नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी गर्म है कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर जो खबरें आई थीं, उन्हें दूर करने के लिए भी यह दौरा महत्वपूर्ण है। संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का एक साथ लखनऊ आना यह संदेश दे रहा है कि 2027 के पहले उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर एकजुटता और मजबूत तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। दोनों नेताओं का दौरा शाम तक चलेगा। इसके बाद वे दिल्ली वापस लौट जाएंगे।