मिशन-2027: यूपी में संघ और भाजपा बना रहे क्षेत्रवार रणनीति, योगी भी समन्वय बैठकों में हो रहे शामिल

UP News: भाजपा के साथ ही संघ ने भी मिशन-2027 के लिए कमान संभाल ली है। जमीनी हकीकत की टोह ली जा रही है। कुछ नये प्रयोग भी किए जा रहे हैं। मसलन, पहली दफा चुनाव से करीब साल भर पहले संघ और भाजपा की क्षेत्रवार समन्वय बैठकें हो रही हैं। खास यह है कि इन बैठकों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों के जरिए पार्टी यूजीसी सहित अन्य मुद्दों के सियासी नफा-नुकसान का आकलन भी कर रही है।

संघ और भाजपा की समन्वय बैठकें कोई नई बात नहीं है। इन बैठकों का सिलसिला एक निश्चित अंतराल पर चलता रहता है। वहीं चुनाव पूर्व भी ऐसी बैठकें होती रही हैं। मगर मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर होने वाली प्रमुख समन्वय बैठकों में ही शामिल होते रहे हैं। इस बार हालात थोड़े अलग हैं। असल में 2024 के नतीजे संघ और भाजपा दोनों के लिए ही सबक हैं। ऐसे में संघ ने अपनी सक्रियता 2027 से पहले यूपी में बहुत बढ़ा दी है। खुद सरसंघचालक डा. मोहन भागवत भी बीते एक साल में प्रदेश के हर हिस्से का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ के रहते भी प्रदेश में संघ के लिए स्थितियां भी मुफीद हैं।