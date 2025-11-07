Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRs 99 lakh recovered from Vaishali train being sent to Bihar, intended for distribution in assembly elections
वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपए बरामद, विधानसभा चुनाव में बांटने की थी तैयारी

वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपए बरामद, विधानसभा चुनाव में बांटने की थी तैयारी

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपए बरामद किया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है।

Fri, 7 Nov 2025 02:58 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गाेरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भारी नकदी बरामद की गई है। नई दिल्ली से गोरखपुर होते हुए बरौनी जाने वाले वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 99 लाख रुपये नकद बरामद किया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है। फोर्स ने जब युवक से रुपयों के बारे में पूछा तो वह ठीक से कुछ बता नहीं पाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जीआरपी और आरपीएफ ने नकदी की जांच के लिए गोरखपुर की आयकर की टीम को बुलाया है। आयकर विभाग के आशुतोष और चन्द्रमणि मौके पर जांच कर रहे हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर अनुज सिंह ने बताया कि गोरखपुर प्लेटफार्म पर नकदी पकड़ी गई है। पकड़ा गया व्यक्ति बिहार के मोकामा जिले का है। 99 लाख रुपये की गिनती हो चुकी है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस बारे में खुलासा हो जाएगा।

बिहार के पहले चरण में सर्वाधिक 64.66 प्रतिशत मतदान

आपको बता दें कि विहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ तथा बिहार के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में सर्वाधिक मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96 प्रतिशत, समस्तीपुर में 70.63 प्रतिशत, मधेपुरा में 67.21 प्रतिशत, वैशाली में 67.37 प्रतिशत, सहरसा में 66.84 प्रतिशत, खगड़िया में 66.36 प्रतिशत, लखीसराय में 65.05 प्रतिशत, मुंगेर में 60.40 प्रतिशत, सीवान में 60.31 प्रतिशत, नालंदा में 58.91 प्रतिशत और पटना में 57.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

आयोग के अनुसार, बिहार में 1951-52 के विधानसभा चुनाव में राज्य का सबसे कम 42.6 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार पहले चरण का मतदान वर्ष 2000 में दर्ज 62.67 प्रतिशत से अधिक रहा।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर अटकलें तेज, जानें वजह
ये भी पढ़ें:हमारे यहां कट्टा बेचने वाला बेटा विधायक बना, PM मोदी के बयान पर आजम का पलटवार
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |