वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपए बरामद, विधानसभा चुनाव में बांटने की थी तैयारी

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर स्टेशन पर वैशाली ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा 99 लाख रुपए बरामद किया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है।

उत्तर प्रदेश के गाेरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भारी नकदी बरामद की गई है। नई दिल्ली से गोरखपुर होते हुए बरौनी जाने वाले वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 99 लाख रुपये नकद बरामद किया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस रकम को बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजा जा रहा था। टीम ने मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा है। फोर्स ने जब युवक से रुपयों के बारे में पूछा तो वह ठीक से कुछ बता नहीं पाया।

जीआरपी और आरपीएफ ने नकदी की जांच के लिए गोरखपुर की आयकर की टीम को बुलाया है। आयकर विभाग के आशुतोष और चन्द्रमणि मौके पर जांच कर रहे हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर अनुज सिंह ने बताया कि गोरखपुर प्लेटफार्म पर नकदी पकड़ी गई है। पकड़ा गया व्यक्ति बिहार के मोकामा जिले का है। 99 लाख रुपये की गिनती हो चुकी है। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस बारे में खुलासा हो जाएगा।

बिहार के पहले चरण में सर्वाधिक 64.66 प्रतिशत मतदान आपको बता दें कि विहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण और उत्सवपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ तथा बिहार के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में सर्वाधिक मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96 प्रतिशत, समस्तीपुर में 70.63 प्रतिशत, मधेपुरा में 67.21 प्रतिशत, वैशाली में 67.37 प्रतिशत, सहरसा में 66.84 प्रतिशत, खगड़िया में 66.36 प्रतिशत, लखीसराय में 65.05 प्रतिशत, मुंगेर में 60.40 प्रतिशत, सीवान में 60.31 प्रतिशत, नालंदा में 58.91 प्रतिशत और पटना में 57.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।