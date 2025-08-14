यूपी में लाखों पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए 313 करोड़ रुपए, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा

यूपी में आपदा राहत योजना के लाखों लाभार्थियों को समय पर सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल सका। ऐसे लोगों की संख्या 39 लाख 25 हजार थी। इन लोगों को 313 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता के लाभ से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा लाभार्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किए बिना ही धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। ऐसी तमाम अनियमितताओं का खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया है।

यह सदन मॉनसून सत्र में विधानमंडल के पटल पर रखी गई थी। इसमें आपदा राहत सहित पेंशन योजना, पालना योजना, श्रमिक गंभीर बीमारी योजना सहित अन्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जहां तक आपदा राहत योजना का सवाल है तो बोर्ड ने यह आपदा की स्थिति में आजीविका की सुरक्षा के लिए सभी पंजीकृत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2020 में अधिसूचित की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019 से 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी के समय लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड ने 1302.12 करोड़ की धनराशि खर्च की थी। विफल लेनदेन के कारण तमाम लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए। सीएजी ने कहा कि पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष लाभांवित लाभार्थियों में 11 से 52 फीसदी तक कमी थी। इसके अलावा विपल लेनदेन के कारण 2020 से 2022 में 39.25 लाख लाभार्थियों को 313.40 करोड़ की वित्तीय सहाता के लाभ से वंचित होना पड़ा। सवाल उठाया गया कि लाभार्थी डेटाबेस प्रबंधन में कमी के कारण तमाम पात्र लाभार्थी कठिन समय में सहायता प्राप्त नहीं कर सके। इस संबंध में विभाग ने मार्च 2024 में दिए जवाब में कहा कि विफल लेनदेन से संबंधित आंकड़े भी मिलान के लिए जनपद व क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गए थे। शासन ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली (डीबीटी) के उपयोग से असली श्रमिकों की पहचान हुई और वास्तविक श्रमिकों के खातों में सहायता के हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त हुई। सीएजी ने जवाब को अस्वीकार करते हुए कहा कि इससे साफ है कि बोर्ड के सभी पंजीकृत लाभार्थी, वास्तविक श्रमिक नहीं थे।