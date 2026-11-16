यूपी के उप डाकघर में एक करोड़ 26 लाख का घोटाला, 2 कर्मचारियों को जेल
उत्तर प्रदेश के कानपुर में उप डाकघर में एक करोड़ 26 लाख का घोटाला सामने आया है। पुलिस ने निलंबित दोनों डाक कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फिलहाल मुख्य आरोपित परिवार समेत फरार है।
यूपी के कानपुर में घाटमपुर उप डाकघर में हुए घोटाले में पुलिस ने निलंबित दोनों डाक कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस की अब तक जांच में सामने आया है कि 21 लोगों के एक करोड़ 26 लाख रुपये का घोटाला किया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपित परिवार समेत फरार है। मामले में पुलिस और डाक विभाग के स्तर पर अलग-अलग एसआईटी बनाकर जांच की जा रही है।
डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि उपडाकघर में घाटमपुर थाने में शनिवार को दो मुकदमे दर्ज हुए थे। पीड़ित भदरस निवासी धीरेंद्र शुक्ला व अन्य लोगों की तहरीर पर तथाकथित एजेंट शैलेंद्र पांडेय, उसकी बेटी अनुष्का, मां, बेटे व बहू और डाक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं, अधीक्षक डाक सेवाएं कानपुर मंडल रवि कुमार की तहरीर पर तत्कालीन डाक सहायक फतेहपुर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र के बिजौली निवासी शिवम सचान व तत्कालीन कार्यवाहक उप डाकपाल कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के कृष्णा विहार गल्ला मंडी निवासी राकेश मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। रविवार को दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
फरार मुख्य आरोपित शैलेंद्र को तलाश रही पुलिस टीमें
डाकघर में घोटाले के मुख्य आरोपित भदरस गांव के शैलेंद्र को पुलिस की कई टीमें तेजी से तलाश कर रही हैं, लेकिन वह घर में तालाबंद कर फरार हो चुका है। बताया गया कि लोगों ने शैलेन्द्र के जरिए मंथली इनकम स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम व अन्य योजनाओं में खाते खुलवाए थे। वे योजनाओं के हिसाब से एकमुश्त और किस्तों में रुपये जमा कर रहे थे। उनके रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं हुए लेकिन उनके पॉलिसी के अनुसार ब्याज दिया जा रहा था। आकांक्षा की शिकायत के बाद घोटाला सामने आया तो अन्य लोगों ने भी पासबुक ले जाकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि बहुत से लोगों की मुहर लगी पासबुक फर्जी थी।
मैच्योरिटी हो गई थी, उनका भी खाता नहीं
जिन लोगों की मैच्योरिटी हो गई थी, उनका भी खाता नहीं था। घोटाले के बाद डाक विभाग शैलेंद्र को बाहरी व्यक्ति बताकर पल्ला झाड़ रहा था। पता चला कि शैलेंद्र ने बेटी अनुष्का के नाम पर एजेंसी ले रखी थी और वह उपडाकघर कार्यालय के अंदर बैठकर काम करता था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस शैलेंद्र की तलाश कर रही है। हालांकि, उसकी पत्नी समेत परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घाटमपुर उप डाकघर घोटाले के आरोपित दो डाककर्मियों को जेल भेजा गया है। 1.26 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आ रहा है। मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस और डाक विभाग की एसआईटी मामले की जांच कर रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
खातों से रुपये निकालने में शामिल थे दोनों कर्मचारी
डीसीपी साउथ ने बताया कि खाता धारक आकांक्षा चौरसिया के पिता जितेंद्र का निधन 31 अक्तूबर 2021 में हुआ था। जबकि मां अर्चना का निधन 7 अक्तूबर 2024 को हो गया। दोनों का संयुक्त बचत खाता था। धोखाधड़ी करके उनके खाते से 23 जनवरी 2025 को चार लाख 15 हजार और 28 मई 2025 को दो लाख 98 हजार रुपये निकाल लिए गए। डाक विभाग की जांच में पता चला कि निकासी शिवम सचान की यूजर आईडी से हुई और उसे सत्यापित राकेश मिश्रा की सुपरवाइजरी यूजर आईडी द्वारा किया गया। इसके बाद अधीक्षक डाकघर कानपुर मंडल रवि कुमार ने दोनों को निलंबित कर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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