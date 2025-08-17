17 अगस्त से 9 सितंबर तक रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट और शेड्यूल

18 से 9 सितंबर तक देहरादून में आरआरबी की परीक्षा होनी है। देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद डिवीजन परीक्षार्थियों के लिए चार परीक्षा स्पेशल का संचालन करेगा। ये ट्रेनें 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेंगी। अतिरिक्त बरेली-अलीगढ़ समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त भी लगेंगे। रेलवे की परीक्षा होगी।

18 से 9 सितंबर तक देहरादून में आरआरबी की परीक्षा होनी है। देखते हुए उत्तर रेलवे मुरादाबाद डिवीजन परीक्षार्थियों के लिए चार परीक्षा स्पेशल का संचालन करेगा। ये ट्रेनें 18 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेंगी। अतिरिक्त बरेली-अलीगढ़ समेत कई ट्रेनों में अतिरिक्त भी लगेंगे। रेलवे की परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र देहरादून को बनाया गया है। परीक्षा में बरेली, अलीगढ़, हरिद्वार आदि स्थानों से परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, परीक्षा कई दिनों तक होगी। परीक्षार्थियों के लिए कोई असुविधा न हो।परीक्षा स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है।

कई ट्रेनों के ठहराव समय में परिवर्तन उत्तर रेलवे ने उर्स मेले के कारण यात्रियों की सुविधा को देखते हुए। 18 से 20 अगस्त तक ट्रेनों के संचालन को विशेष इंतजाम किया है। बरेली स्टेशन से होकर निकलने वाली कई ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया। कुछ ट्रेनों का अस्थाई ठहराव होगा। एक उर्स स्पेशल बरेली से सहारनपुर तक चलेगी। रेलवे के अनुसार बरेली से होकर जाने वाली 13308 गंगासतलुज, 12356 जम्मू से पटना अर्चना एक्सप्रेस, 12470 कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट, 15212 जननायक, 15904 दुर्गियाना एक्सप्रेस, 15532 सहरसा जनासाधारण, 15128 काशीविश्वनाथ, 14618 पुर्णिया कोर्ट, 14230 प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, 18103 अमृतसर जलियावाला बाग समेत कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया है।

13258-13257 (अप-डाउन) दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस का बरेली जंक्शन पर विशेष ठहराव रहेगा। भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 64177 बरेली-मुरादाबाद पैसेंजर 20 अगस्त को पुनर्निर्धारित की जाएगी। यह ट्रेन 14:40 बजे की जगह 15:45 बजे बरेली से प्रस्थान करेगी। 20 अगस्त को यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल (04301) बरेली से सहारनपुर के बीच चलेगी। बरेली से शाम 16:45 बजे रवाना होकर मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, नागिना, नजीबाबाद, लक्सर, रुड़की होते हुए रात 23:00 बजे सहारनपुर पहुंचेगी।

इन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच - 54351-54352- बरेली-अलीगढ़-बरेली पैसेंजर (दो जनरल सेकेंड क्लास कोच)

- 54353-54354-बरेली-अलीगढ़-बरेली पैसेंजर(दो जनरल सेकेंड क्लास कोच)

- 54463-54464-ऋषिकेश- चंदौसी-ऋषिकेश(तीन जनरल सेकेंड क्लास कोच )

यह चलेंगी स्पेशल ट्रेन 04321- बरेली- देहरादून- बरेली स्पेशल बरेली जंक्शन से 17:00 बजे, रामपुर, 18:20 बजे, मुरादाबाद 19:05 बजे, अमरोहा 19:55 बजे,, गजरौला 20:50 बजे, बिजनौर 23:45 बजे, लश्का 2:10 बजे, हरिद्वार 2:45 बजे, रायवाला 3:15 बजे और देहरादून सुबह 5:05 बजे पहुंचेगी।

04323 बरेली-मुरादाबाद स्पेशल बरेली जंक्शन से सुबह 5:30 बजे, आंवला 6:32 बजे, करेली 6:52 बजे, दबतरा 7:02 बजे, चंदौसी 8:40 बजे, राजा का सहसपुर 9:50 बजे, कुंदरकी 10:08 बजे और मुरादाबाद 11:30 बजे पहुंचेगी।

04324 मुरादाबाद- बरेली स्पेशल मुरादाबाद से शाम को 17:45 बजे चलेगी, कुंदरकी 18:00 बजे, राजा का सहसपुर 18:48 बजे, चंदौसी 19:29 बजे, दबतरा 20:49 बजे, करेंगी 20:20 बजे, आंवला 20:42 बजे और बरेली जंक्शन 23:00 बजे पहुंचेगी।