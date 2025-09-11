खोजी कुत्ते फर्स्ट एसी से, दारोगा जी थर्ड एसी में; श्वान के लिए सब कुछ स्पेशल है
रेलवे सुरक्षा बल के लिए विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजों को खोज निकालने वाले खोजी कुत्तों को सफर के दौरान फर्स्ट एसी का पास मिलता है जबकि उनके साथ चलने वाले दारोगा को थर्ड एसी में यात्रा की सुविधा मिलती है।
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दारोगा को ट्रेन से यात्रा करने के लिए थर्ड एसी का पास मिलता है लेकिन सुरक्षा के लिए तैनात श्वान यानी खोजी कुत्ता को फर्स्ट एसी का पास मिलता है। जाहिर है कि इस चार पैर वाले जवाब का रुतबा दारोगा से ज्यादा है। बात सिर्फ रेलवे पास तक की नहीं है, विशेष पुलिस का दर्जा प्राप्त इन श्वान को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। खोजी कुत्तों के ट्रेन से सफर में एक से दूसरे स्टेशन ले जाने के लिए पहले से जगह तय होती है ताकि आरामदायक यात्रा हो।
सफर के दौरान श्वान के लिए पानी, खाना और आराम की पूरी व्यवस्था रहती है। आम दिनों में भी इनके खाने-पीने का बेहतर प्रबंध होता है। इन्हें मांसाहारी भोजन तो दिया ही जाता है, दूध के साथ कई सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। समय-समय पर इनकी मेडिकल जांच भी कराई जाती है। इनका इतना ख्याल इसलिए रखा जाता है, क्योंकि अक्सर ये श्वान वो कमाल करते हैं, जो दारोगा ही नहीं, आईएएस और पीपीएस अफसर तक नहीं कर पाते।
अंतर सीमांत खोजी कुत्ता प्रतियोगिता में पटना का दबदबा
विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की बरामदगी के साथ ही संदिग्ध सामान को पकड़ने में श्वान की बड़ी भूमिका होती है। इनका फिट रहना और इन्हें बेहतरीन सुविधाएं देना रेलवे की प्राथमिकता में है। यही कारण है कि सफर में श्वान फर्स्ट एसी का आनंद लेते हैं और दारोगा थर्ड एसी में रह जाते हैं। यात्रियों में भी इनको लेकर आकर्षण रहता है। कई बार पैसेंजर इनके साथ सेल्फी लेते हुए देखे जाते हैं।