खोजी कुत्ते फर्स्ट एसी से, दारोगा जी थर्ड एसी में; श्वान के लिए सब कुछ स्पेशल है

रेलवे सुरक्षा बल के लिए विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजों को खोज निकालने वाले खोजी कुत्तों को सफर के दौरान फर्स्ट एसी का पास मिलता है जबकि उनके साथ चलने वाले दारोगा को थर्ड एसी में यात्रा की सुविधा मिलती है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दारोगा को ट्रेन से यात्रा करने के लिए थर्ड एसी का पास मिलता है लेकिन सुरक्षा के लिए तैनात श्वान यानी खोजी कुत्ता को फर्स्ट एसी का पास मिलता है। जाहिर है कि इस चार पैर वाले जवाब का रुतबा दारोगा से ज्यादा है। बात सिर्फ रेलवे पास तक की नहीं है, विशेष पुलिस का दर्जा प्राप्त इन श्वान को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। खोजी कुत्तों के ट्रेन से सफर में एक से दूसरे स्टेशन ले जाने के लिए पहले से जगह तय होती है ताकि आरामदायक यात्रा हो।