महिला के लिए रुकवाई ट्रेन तो भड़के RPF जवान; रेलवे अफसर को स्टेशन पर पीटा, 300 मीटर तक घसीटा, चार सस्पेंड

आगरा में महिला यात्री के लिए ट्रेन रुकवाने पर भड़के आरपीएफ जवानों ने रेलवे अफसर के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं उनके हाथ-पैर पकड़कर उन्हें 300 मीटर तक घसीटकर थाने लगे गए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

AGRA News: यूपी के आगरा में आरपीएफ जवानों की दबंगई देखने को मिली। आरपीएफ जवानों ने एक रेलवे अफसर को स्टेशन पर ही जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं जवानों ने रेलवे अफसर को 300 मीटर तक घसीटा और फिर उसे थाने ले गई। रेलवे अफसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह एक महिला यात्री के लिए ट्रेन को रुकवा दिया था। महिला यात्री की ट्रेन छूट रही थी। ट्रेन के पीछे-पीछे भाग रही महिला को देख रेलवे अधिकारी ने वॉकी-टॉकी से लोको पायलट को संदेश भेजा। इसके बाद महिला ट्रेन में चढ़ गई।

आरपीएफ जवानों को लगा कि महिला ने ट्रेन पुलिंग की है तो वह उसे पकड़ने चले गए, जिसका रेलवे अफसर ने विरोध किया और पूरा मामला बताया, लेकिन आरपीएफ जवान मानने को तैयार नहीं थे। उल्टा रेलवे अफसर से ही भिड़ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले की जानकारी जब अफसरों तक पहुंची तो आरपीएफ के 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला पूरा मामला रविवार की सुबह का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर सुबह 11 बजे अमृतसर से हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन आई थी। इसी दौरान एक महिला यात्री कुछ सामान खरीदने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गई। इसी दौरान ट्रेन चल दी। ट्रेन को चलता देखकर महिला यात्री ने प्लेटफॉर्म पर ही दौड़ पड़ी। महिला को दौड़ता देखकर स्टेशन पर तैनात डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चाहर ने वॉकी-टॉकी से लोको पायलट को संदेश भेजा और ट्रेन रोकने को कहा। रेलवे अफसर का संदेश मिलते ही लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद महिला ट्रेन में चढ़ गई। ये पूरा माजरा वहां तैनात आरपीएफ जवान ने देख लिया और महिला को चेन पुलिंग के आरोप में पकड़ने लगा। महिला ने आरपीएफ जवान से कहा कि उसकी ट्रेन छूट रही थी, उसने चेन पुलिंग नहीं की है। इसी दौरान डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नीरेंद्र चाहर पहुंच गए और महिला को पकड़ने का विरोध करने लगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन को महिला ने नहीं रोका है, उन्होंने खुद रुकवाई है। इस पर आरपीएफ जवान रेलवे अफसर से भिड़ गया। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई।

आरपीएफ जवान ने बुलाए अन्य साथी विवाद बढ़ने के बाद आरपीएफ जवान ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद आरपीएफ जवानों ने रेलवे अफसर को थप्पड़ जड़ दिया। सभी ने रेलवे अफसर को पकड़ लिया और प्लेटफॉर्म से घसीटते हुए थाने तक ले जाने लगे। रेलवे अफसर के साथ अभद्रता होती देख अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आरपीएफ जवानों से रेलवे अफसर को छोड़ने की बात कही, लेकिन आरपीएफ जवानों ने एक न सुनी। आरपीएफ जवान रेलवे अफसर के हाथ-पैर पकड़कर 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान आरपीएफ जवानों ने उनके साथ गाली-गलौज भी की।