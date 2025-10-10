ट्रेन में TTE से उलझी बेटिकट महिला शिक्षक पर RPF का शिकंजा, देवरिया में दर्ज हो गया केस

सीवान से देवरिया के रास्ते में टिकट मांगने पर टीटीई से उलझी महिला टीचर और उसके परिजनों पर शिकंजा कस रहा है। रेलवे सुरक्षा बल ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और पूछताछ के लिए महिला और उसके पिता को बुलाया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई बेटिकट बवाली महिला शिक्षिका खुशबू मिश्रा और उसके पिता पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) शिकंजा कसने जा रहा है। रांची से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में टिकट मांगने पर टीटीई से उलझने, देवरिया स्टेशन पर पिता और परिवार के लोगों के हंगामा करने, टीटीई से दुर्व्यहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आरपीएफ ने केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों पर दर्ज केस में आरपीएफ ने महिला और उसके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। घटना के दिन बेटिकट एसी कोच में यात्रा के लिए 990 रुपये का चालान वसूलकर टीचर को छोड़ दिया गया था, जिस पर टीटीई एसोसिएशन ने गंभीर सवाल उठाए थे।

4 अक्टूबर को रांची से ट्रेन नंबर 18629 गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन के एसी कोच में TTE प्रकाश कुमार की ड्यूटी थी। सीवान में एसी कोच में एक महिला शिक्षक चढ़ गई और अंदर जाकर बैठ गई। टीटीई ने जब टिकट मांगा तो वह टीटीई से ही उलझने लगी। महिला शिक्षक ने टीटीई से ना सिर्फ बहस की, बल्कि उसे धमकी भी दी। इसके बाद टीटीई ने आरपीएफ देवरिया को घटना की जानकारी दी।