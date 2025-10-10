RPF Deoria lodges FIR in station ruckus case after a woman teacher fought with TTE for asking to show train ticket ट्रेन में TTE से उलझी बेटिकट महिला शिक्षक पर RPF का शिकंजा, देवरिया में दर्ज हो गया केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsRPF Deoria lodges FIR in station ruckus case after a woman teacher fought with TTE for asking to show train ticket

ट्रेन में TTE से उलझी बेटिकट महिला शिक्षक पर RPF का शिकंजा, देवरिया में दर्ज हो गया केस

सीवान से देवरिया के रास्ते में टिकट मांगने पर टीटीई से उलझी महिला टीचर और उसके परिजनों पर शिकंजा कस रहा है। रेलवे सुरक्षा बल ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और पूछताछ के लिए महिला और उसके पिता को बुलाया है।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, देवरिया/ छपराFri, 10 Oct 2025 05:53 PM
ट्रेन में TTE से उलझी बेटिकट महिला शिक्षक पर RPF का शिकंजा, देवरिया में दर्ज हो गया केस

सोशल मीडिया पर वायरल हुई बेटिकट बवाली महिला शिक्षिका खुशबू मिश्रा और उसके पिता पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) शिकंजा कसने जा रहा है। रांची से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में टिकट मांगने पर टीटीई से उलझने, देवरिया स्टेशन पर पिता और परिवार के लोगों के हंगामा करने, टीटीई से दुर्व्यहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आरपीएफ ने केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों पर दर्ज केस में आरपीएफ ने महिला और उसके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। घटना के दिन बेटिकट एसी कोच में यात्रा के लिए 990 रुपये का चालान वसूलकर टीचर को छोड़ दिया गया था, जिस पर टीटीई एसोसिएशन ने गंभीर सवाल उठाए थे।

4 अक्टूबर को रांची से ट्रेन नंबर 18629 गोरखपुर जा रही थी। ट्रेन के एसी कोच में TTE प्रकाश कुमार की ड्यूटी थी। सीवान में एसी कोच में एक महिला शिक्षक चढ़ गई और अंदर जाकर बैठ गई। टीटीई ने जब टिकट मांगा तो वह टीटीई से ही उलझने लगी। महिला शिक्षक ने टीटीई से ना सिर्फ बहस की, बल्कि उसे धमकी भी दी। इसके बाद टीटीई ने आरपीएफ देवरिया को घटना की जानकारी दी।

हो गई बेटिकट बवाली युवती की पहचान; TTE का सिर काटने की धमकी दी, छूट गई भरकर चालान

उधर, महिला शिक्षक ने ट्रेन से ही फोन करके परिजनों को स्टेशन पर बुला लिया। ट्रेन देवरिया पहुंचने के बाद टीचर, उसके पिता और परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में स्टेशन पर खूब बवाल काटा। टीचर ने टीटीई को सिर काट लेने की भी धमकी दी।

युवती ने टिकट मांगने पर TTE को धमकाया, फिर बाप को बुलाकर स्टेशन पर हंगामा मचाया

इस मामले में टीटीई प्रकाश कुमार ने आरपीएफ को केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी। तहरीर के आधार पर आरपीएफ ने शुक्रवार को अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। आरपीएफ के इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने बताया कि फिलहाल किसी को नामजद नहीं किया गया है। आस ने बताया कि महिला और उसके पिता को बयान के लिए शुक्रवार को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए हैं। जल्द ही उनका बयान दर्ज कर उनको नामजद किया जाएगा।

बिहार के बीईओ ने कहा- कानूनी तौर पर संज्ञान में आएगा मामला तो जांच करेंगे

खुशबू सरकारी शिक्षक हैं और मूल रूप से बिहार के सीवान जिले की ही रहने वाली हैं। सीवान के मैरवा इलाके से उनका परिवार देवरिया जाकर बसा है। सूत्रों के मुताबिक डेढ़ महीने पहले सारण जिले में एकमा इलाके के भोदसा हाई स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई थी। उन्हें अंतर जिला ट्रांसफर में सीवान जिला मिल गया है। एकमा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) योगेंद्र बैठा ने इस बारे में जानकारी लेने पर कहा कि उनके संज्ञान में ट्रेन का मामला नहीं है। बैठा ने कहा कि अगर कानूनी तौर पर यह प्रकरण उनके संज्ञान में आता है तो जांच की जाएगी।

