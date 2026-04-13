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यूपी में सड़क के शिलान्यास पर ठनी, एमएलसी ने किया भूमि पूजन, मंत्री बोलीं 'मैं दोबारा करूंगी'

Apr 13, 2026 11:23 pm ISTDinesh Rathour चन्दौसी (संभल)
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चंदौसी में शहर में प्रस्तावित 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के शिलान्यास को लेकर एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त और प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी के अपने- अपने दावे हैं।

यूपी में सड़क के शिलान्यास पर ठनी, एमएलसी ने किया भूमि पूजन, मंत्री बोलीं 'मैं दोबारा करूंगी'

Chandausi News: चन्दौसी में एक सड़क के निर्माण को लेकर सत्ता पक्ष के ही दो दिग्गजों के बीच सियासी खींचतान सामने आ गई है। शहर में प्रस्तावित 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क के शिलान्यास को लेकर एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त और प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी के अपने- अपने दावे हैं। सोमवार को जहाँ एमएलसी ने सड़क का भूमि पूजन कर दिया, वहीं मंत्री गुलाब देवी ने इस पूजन को दरकिनार करते हुए दोबारा शिलान्यास करने का ऐलान कर जिले की सियासत गरमा दी है।

यह मार्ग अंबेडकर पार्क खुर्जा गेट से जीनियस गर्ल्स स्कूल होते हुए जीनियस मार्ग, पतरौआ रोड तक बनाया जाएगा, जो आगे चलकर आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा प्रदान करेगा। यह प्रस्ताव जीनियस गर्ल्स स्कूल के प्रबंधक के अनुरोध पर जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया। इस सड़क का भूमि पूजन सोमवार को एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने किया। यह सड़क अंबेडकर पार्क से जीनियस गर्ल्स स्कूल होते हुए पतरौआ रोड के रास्ते आगे आगरा-मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगी। करीब 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क में 300 मीटर सीसी और 2.2 किलोमीटर पीसी सड़क का निर्माण पीडब्लूडी द्वारा किया जाएगा।

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मंत्री जी के दोबारा भूमि पूजन से हमे आपत्ति नहीं

एमएलसी डा. व्यस्त ने बताया कि यह सड़क उनके प्रयासों से स्वीकृत हुई है और इसका उद्देश्य शहर की मलिन बस्तियों को मुख्य मार्ग से जोड़कर आवागमन को सुगम बनाना है। उन्होंने साफ कहा कि मंत्री जी दोबारा भूमि पूजन करें, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं, जनहित का कार्य होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभासद मोहित दिवाकर द्वारा की गई। कार्यक्रम में बहजोई नगर पालिका अध्यक्ष राजेश शंकर, पूर्व सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग मंजू दिलेर, एमएलसी प्रतिनिधि विनोद शर्मा, विनोद कुमार, अरविंद एमडीएच, भाजपा जिला मंत्री विशाल चौहान, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अंकित जैन, राजकुमार ठाकरे, आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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मंत्री का दावा, उनके द्वारा कराई गई सड़क की स्वीकृति

वहीं, राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फोन पर बातचीत में दावा किया कि सड़क की स्वीकृति उनके द्वारा कराई गई है और शीघ्र ही पुनः भूमि पूजन किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल गर्म है। लोग इसे जनप्रतिनिधियों के बीच श्रेय लेने की होड़ के रूप में देख रहे हैं, जबकि आमजन का कहना है कि सड़क निर्माण जल्द और गुणवत्तापूर्ण होना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देबी ने कहा, यह सड़क हमारे द्वारा स्वीकृत की गई है और इसका पूजन पुनः दोबारा किया जाएगा। जिसमें भाजपा के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त का कहना है कि लोग निर्माण विभाग से मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई सड़क 2.5 किलोमीटर करीब 4:45 मी चौड़ी स्वीकृत की गई है। जिसके लिए कुल धनराशि 2 करोड़ की है। इस सड़क का निर्माण शहर के मलिन बस्ती से प्रारंभ होकर आगरा नेशनल हाईवे से जुड़ेगी। मंत्री जी दोबारा भूमि पूजन करेंगे इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जनहित का कार्य होना चाहिए कैसे भी होना चाहिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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