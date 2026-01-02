Hindustan Hindi News
Rover system for land measurement should be implemented soon, CM Yogi also issued instructions regarding revenue matter
जमीन पैमाइश के लिए जल्द लागू हो रोवर प्रणाली, राजस्व के मामलों के लेकर सीएम योगी का ये भी निर्देश

संक्षेप:

सीएम योगी ने राजस्व विभाग की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि पैमाइश में अब कहीं कोई चूक या गड़बड़ी न हो, इसके लिए रोवर प्रणाली जल्द लागू किया जाए।

Jan 02, 2026 10:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
पैमाइश में अब कहीं कोई चूक या गड़बड़ी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोवर प्रणाली को जल्द लागू किए जाने का निर्देश दिया है। जीपीएस अधारित रोवर मशीन के माध्यम से सभी तहसीलों में जमीनों की पैमाइश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शुक्रवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिया। कहा कि पैमाइश, नामांतरण, आबादी दर्ज करने समेत राजस्व से जुड़े अन्य सभी मामले मेरिट के आधार पर तय हों और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनश्चित कराया जाए। लंबित मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो। उन्होंने शीतलहर को देखते हुए रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने तथा कंबल वितरण में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। कहा कि सभी कार्यों को मिशन मोड में युद्धस्तर पर पूरा किया जाए।

योगी ने कहा कि नामांतरण व वरासत के मामलों में ऐसी प्रणाली विकसित की जाए, जिससे यह काम आटो मोड पर हो सके। यह नागरिकों को सुगम व समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, नक्शा व रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को लागू करने के प्रयासों में तेजी लाने पर खास जोर दिया। कहा, सभी जिलों में रोवर से पैमाइश के लिए इनकी खरीद ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण कराने तथा प्रक्रिया को धरातल पर उतारने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। रोवर आधारित पैमाइश के प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक व आईटीआई का सहयोग भी लिया जा सकता है।

योगी ने कहा कि राजस्व विभाग सभी कार्यों की प्रगति में तेजी लाते हुए उन्हें शत प्रतिशत पूर्ण करे। भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाई जाए। विभागीय निगरानी सरल हो और इसका लाभ आमजन को मिले। धारा 80 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने तथा लोगों समस्याओं के निस्तारण के लिए राजस्व परिषद के स्तर पर काल सेंटर जैसी प्रणाली विकसित किए जाने का निर्देश भी दिया।

यह भी दिए निर्देश

- चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग सुनिश्चित हो।

- किसान रजिस्ट्री, पैमाइश व खसरा पड़ताल के लंबित मामले तय समय सीमा में निपटें।

- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाएं।

- ग्राम पंचायतों में लगी भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों/स्मारकों को सुरक्षित करने के लिए समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बाउंड्री वाल का निर्माण कराएं।

- लेखपाल पंचायत भवनों में अपना कार्यालय बनाकर जनसमस्याओं का निस्तारण करें।

- जिला स्तर पर एकीकृत बहुमंजली कार्यालय बने, जिसमें सभी जनपदीय कार्यालय हों।

