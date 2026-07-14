यूपी-बिहार से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों के रूट बदले, कई टर्मिनेट, देखिए पूरी लिस्ट

गोरखपुर के पास दोहरीकरण के कार्य के कारण अगले एक हफ्ते तक दर्जनें ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कई को बदले रूट से चलाया जाएगा। कुछ रद्द रहेंगी तो कुछ शार्ट टर्मिनेट की जाएंगी।

यूपी और बिहार से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों को अगले एक हफ्ते तक बदले रूट से चलाया जाएगा। गोरखपुर कैंट-उनौला के बीच पैच दोहरीकरण के कारण ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन और कई ट्रेनों को रद्द और कुछ ट्रेनों से शार्ट टर्मिनेट यानी बीच में ही रोका जाएगा। इसके लिए 16 से 21 जुलाई तक प्री-नान इंटरलॉक और नान इंटरलॉक कार्य कराए जाएंगे। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

इन ट्रेनों को किया गया निरस्त - नकहा जंगल से 20 एवं 21 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55040 नकहा जंगल-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर कैण्ट से 18 से 21 जुलाई, 2026 तक चलने वाली 55048 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- नरकटियागंज से 19, 20, 21 एवं 23 जुलाई,2026 को चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर कैण्ट से 19, 20, 21 एवं 24 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55096 गोरखपुर कैण्ट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- नरकटियागंज से 19 एवं 24 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55039 नरकटियागंज-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- छपरा से 20 एवं 21 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55055 छपरा-गोरखपुर सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर से 20 एवं 21 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55056 गोरखपुर-छपरा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

- नरकटियागंज से 20, 21 एवं 22 जुलाई, 2026 को चलने वाली 55097 नरकटियागंज-गोरखपुर कैण्ट सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी।

एक्सप्रेस गाड़ियों का निरस्तीकरण - छपरा एवं नौतनवा से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15105/15106 छपरा-नौतनवा-छपरा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

- प्रयागराज जं. एवं मुजफ्फरपुर से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 14111/14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

- बापूधाम मोतिहारी से 21 जुलाई, 2026 को एवं आनन्द विहार टर्मिनस से 22 जुलाई,2026 को चलने वाली 15567/15568 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनस-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन अमृतसर से 19 एवं 20 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रोजा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-वाराणसी जं.-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव मैंगल गंज, सीतापुर सिटी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, घुघुली, सिसवा बाजार, खड्डा, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, पिपरा, चकिया, मेहसी एवं मोतीपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- पूर्णिया कोर्ट से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-रोजा के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव एकमा, दुरौंधा, सीवान, मैरवा, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर एवं मैंगल गंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- ललितग्राम से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15565 ललितग्राम-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती एवं गोंडा, स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- कटिहार से 19 एवं 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-जौनपुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव एकमा, सीवान, मैरवा, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मनकापुर गोंडा एवं करनैलगंज स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- गुवाहाटी से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15651 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-जौनपुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- मथुरा से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज जं.-बनारस-वाराणसी जं.-भटनी-छपरा के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव ऐशबाग, बादशाहनगर, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, मसकनवां, बभनान, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर एवं देवरिया सदर स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- दरभंगा से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 12565 दरभंगा-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग एवं उन्नाव स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- अमृतसर से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रोजा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-छपरा के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी एवं सीवान स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- डिब्रुगढ़ से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15903 डिबु्रगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं.-सुलतानपुर-लखनऊ (उत्तर रेलवे) के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- छपरा से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर एवं अयोध्या धाम स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- हावड़ा से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव कोपा सम्होता, दाउदपुर, एकमा, चैनवा, दुरौंधा, सीवान, जीरादेई, मैरवा, बनकटा, बेलथरा रोड, भटनी, देवरिया सदर, चौरी चौरा, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा एवं जरवल रोड स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- रक्सौल से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कप्तानगंज-थावे-सीवान-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव पिपराईच स्टेशन पर नहीं रहेगा।

- आनन्द विहार टर्मिनस से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 14010 आनन्द विहार टर्मिनस-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट-सीवान-थावे-कप्तानगंज के रास्ते चलाई जायेगी।

- खातीपुरा से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 19725 खातीपुरा-दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-शाहगंज-मऊ-भटनी-सीवान-थावे के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव गोंडा एवं गोरखपुर स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- बरौनी से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-बनारस-वाराणसी जं.-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती एवं ऐशबाग स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

- दरभंगा से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-बनारस-प्रयागराज जं.-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जायेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस गाड़ी का ठहराव सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती एवं ऐशबाग स्टेशनों पर नहीं रहेगा।

शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन -बनारस से 20 एवं 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15104 बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर देवरिया सदर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी देवरिया सदर से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर से 20 एवं 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15103 गोरखपुर-बनारस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर देवरिया सदर स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर से देवरिया सदर के बीच निरस्त रहेगी।

- गोमतीनगर से 20 एवं 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्द नगर स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी आनन्द नगर से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर से 20 एवं 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 15081 गोरखपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर आनन्द नगर स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर से आनन्द नगर के बीच निरस्त रहेगी।

- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस -गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी भटनी से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर के स्थान पर भटनी से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर से भटनी के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर कैंट से 19 से 21 जुलाई,2026 तक चलने वाली 15129 गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट के स्थान पर भटनी स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से भटनी के बीच निरस्त रहेगी।

- वाराणसी सिटी से 19 से 21 जुलाई,2026 तक चलने वाली 15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट के स्थान पर भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी भटनी से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी।

- दादर से 18 जुलाई,2026 को चलने वाली 01027 दादर-गोरखपुर विशेष गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर मऊ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी मऊ से गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 01028 गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी गोरखपुर के स्थान पर मऊ स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर से मऊ के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर कैंट से 19 एवं 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 55036 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर कप्तानगंज स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज के बीच निरस्त रहेगी।

- सीवान से 19 एवं 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 55035 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर कप्तानगंज स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी कप्तानगंज से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर कैंट से 19 जुलाई,2026 को चलने वाली 55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर कप्तानगंज स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज के बीच निरस्त रहेगी।

- सीवान से 19 से 21 जुलाई,2026 तक चलने वाली 55041 सीवान-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर भटनी स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी भटनी से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी।

- गोरखपुर कैंट से 19 से 21 जुलाई,2026 तक चलने वाली 55042 गोरखपुर कैंट-सीवान सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर भटनी स्टेशन से चलाई जायेगी। यह गाड़ी गोरखपुर कैंट से भटनी के बीच निरस्त रहेगी।

- नरकटियागंज से 19 से 21 जुलाई,2026 तक चलने वाली 55095 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर कप्तानगंज स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी कप्तानगंज से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी।

- नरकटियागंज से 18 जुलाई,2026 को चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी गोरखपुर कैंट के स्थान पर कप्तानगंज स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी। यह गाड़ी कप्तानगंज से गोरखपुर कैंट के बीच निरस्त रहेगी।

इन ट्रेनों के समय में परिवर्तन -बढ़नी से 17 से 19 जुलाई,2026 तक चलने वाली 55040 बढ़नी-नरकटियागंज सवारी गाड़ी बढ़नी से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- थावे से 17 एवं 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 75105 थावे-नकहा जंगल सवारी गाड़ी थावे से 120 मिनट, 18 जुलाई, 2026 को 90 मिनट एवं 21 जुलाई, 2026 को 480 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- नकहा जंगल से 17 एवं 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 75107 नकहा जंगल-गोंडा सवारी गाड़ी नकहा जंगल से 60 मिनट, 21 जुलाई, 2026 को 420 मिनट एवं 18 जुलाई, 2026 को 30 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- गोरखपुर से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 75106 गोरखपुर-थावे सवारी गाड़ी गोरखपुर से 180 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- नरकटियागंज से 18 जुलाई,2026 को चलने वाली 55047 नरकटियागंज-गोरखपुर कैंट सवारी गाड़ी नरकटियागंज से 240 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- लखनऊ जं. से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस लखनऊ जं. से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- आनन्द विहार टर्मिनस से 19 जुलाई,2026 को चलने वाली 15274 आनन्द विहार टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस आनन्द विहार टर्मिनस से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- गोरखपुर से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15022 गोरखपुर-शालीमार एक्सप्रेस गोरखपुर से 105 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- गोरखपुर से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस गोरखपुर से 150 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- सम्बलपुर से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15027 सम्बलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस सम्बलपुर से 300 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- बरौनी से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बरौनी से 300 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- मुजफ्फरपुर से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 240 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 240 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 20 जुलाई,2026 को चलने वाली 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोंडा एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 150 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

- गोरखपुर से 21 जुलाई,2026 को चलने वाली 12555 गोरखपुर-बठिण्डा एक्सप्रेस गोरखपुर से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी।

रोक कर चलाई जाएंगे ये ट्रेनें छपरा 17 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15135 छपरा-अमृतसर एक्सप्रेस वाराणसी मंडल 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।

- बापूधाम मोतिहारी से 17 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15567 बापूधाम मोतिहारी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस वाराणसी मंडल 40 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।

- आनन्द विहार टर्मिनस से 18 जुलाई, 2026 को चलने वाली 15274 आनन्द विहार टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस लखनऊ मंडल 120 मिनट एवं 19 जुलाई, 2026 को मुरादाबाद मंडल पर 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।

- पोरबंदर से 17 जुलाई, 2026 को चलने वाली 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस लखनऊ मंडल 90 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।

- बांद्रा टर्मिनस से 18 जुलाई, 2026 को चलने वाली 19037 बांद्रा टर्मिनस-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस उत्तर मध्य रेलवे पर 30 मिनट, उत्तर रेलवे पर 30 मिनट एवं पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल पर 60 मि नट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।