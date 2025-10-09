बसपा की बड़ी रैली पर आज लखनऊ के कई इलाकों में रूट डायवर्जन, बंद रहेंगे ये रास्ते

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बसपा बड़ी रैली करने जा रही है। कांशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार सुबह से कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में रूट डायवर्जन किया। रास्ते बंद किए गए हैं।

संस्थापक कांशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर आज राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की एक बड़ी रैली होने जा रही है। पार्टी ने इस आयोजन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आने वाले चुनावों से पहले अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। कांशीराम स्मारक स्थल पर गुरुवार सुबह से कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान गीतापल्ली मोड़, कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ, बंगलाबाजार, पुराना जेल रोड पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

इधर से जाएं ● कानपुर मार्ग/आलमबाग/पारा की तरफ से आने वाला यातायात बौद्ध विहार (बदनाम लडडू) मार्ग अथवा आलमबाग चौराहा, टेढ़ी पुलिया आलमबाग चौराहा अथवा पिकेडली तिराहा होते हुए जाएगा।

● बंगलाबाजार पुल चौराहा से गीतापल्ली मोड़, काशीराम स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा, बाराबिरवा चौराहा की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह बंगलाबाजार पुल पारकर बौद्ध विहार, किला चौराहा, तिराहा होते हुए जाएंगे।

● चारबाग/केकेसी की तरफ से आने वाले वाहन कुंवर जगदीश चौराहा से जेल रोड चौराहा, बंगलाबाजार चौराहा की तरफ नहीं जाएंगे। यह फतेहअली तलाब, आलमबाग अथवा छप्पन चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर जाएंगे।

● अमौसी एयरपोर्ट/कानपुर रोड की तरफ जाने वाले वाहन करियप्पा चौराहा से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल रोड चौराहा, कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ न जाकर करियप्पा चौराहा से तेलीबाग चौराहा, शहीद पथ होकर जाएंगे।

● फतेह अली तालाब चौराहा से आलमबाग टेढ़ीपुलिया अथवा कुंवर जगदीश चौराहा, करियप्पा चौराहा होकर जाएंगे।

कार्यक्रम स्थल के आसपास पांच सुरक्षा घेरों में व्यवस्था की गई स्मारक स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं ताकि भीड़ के बीच किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल के आसपास पांच सुरक्षा घेरों में व्यवस्था की गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अव्यवस्थित भीड़ पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। कार्यक्रम में बसपा नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। बसपा कार्यकर्ता सुबह से ही लखनऊ पहुंचने लगे हैं।