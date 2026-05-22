काम की बात: गंगा दशहरा को लेकर कल सुबह 8 बजे से दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रूट डायवर्जन, दिशा निर्देश जारी
गंगा दशहरा को लेकर कल सुबह 8 बजे से दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू हो जाएगा। 23 मई की सुबह आठ बजे से 26 मई की रात्रि 12 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। सभी पुलिस कर्मियों से निंरतर ड्यूटी ईमानदारी से करने के आदेश दिए गए हैं।
यूपी के हापुड़ में तीर्थ नगरी ब्रजघाट एवं गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा, बहादुरगढ़ के पुष्पावती पूठ में लगने वाले गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने मेले की सुरक्षा एवं जाम आदि की समस्या से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 23 गई से 26 मई तक रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है।
सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि आज से ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व शुरू हो जाएगा। मुख्य स्नान 25 मई को होगा। मेले को लेकर हाईवे पर जाम से निपटने को पुलिस प्रशासन का पहरा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। 23 मई की सुबह आठ बजे से 26 मई की रात्रि 12 बजे तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। सभी पुलिस कर्मियों से निंरतर ड्यूटी ईमानदारी से करने के आदेश दिए गए हैं।
यह रहेगा रूट डायवर्जन
1. दिल्ली-गाजियाबाद से मुरादाबाद जाने वाला ट्रैफिक :
दिल्ली-गाजियाबाद की ओर से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन मसूरी, धौलाना, गुलावठी होते हुए बुलंदशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई, डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद जाएंगे।
2. हापुड़ से मुरादाबाद जाने वाला यातायातः
-हापुड से मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन सोना पेट्रोल पंप के सामने से गुलावठी होते हुए बुलंदशहर, नरौरा, बबराला, बहजोई डिबाई, चंदौसी के रास्ते होकर मुरादाबाद जाएंगे।
-हापुड़ की ओर से गजरौला, अमरोहा की ओर जाने वाले भारी वाहन हापुड़ से खुडलिया अंडरपास (थाना सिम्भावली क्षेत्र से यू-टर्न लेकर गंगा एक्सप्रेस-वे से होते हुए हसनपुर
3- मेरठ से मुरादाबाद जाने वाला यातायात मेरठ वाया मवाना की ओर जाने वाले भारी वाहन गजरौला, हसनपुर, गंवा, गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते होकर अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे
4- मुरादाबाद से गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाला यातायातः
मुरादाबाद से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाले भारी वाहन चंदौसी, गुन्नौर, नरौरा, डिबाई बुलंदशहर से गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाएंगे
5- गजरौला से गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात
गजरौला चौपला से वाया मंडी धनौरा, चांदपुर, हल्दौर, बिजनौर बैराज, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदीनगर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे
-अमरोहा व गजरौला की ओर से आकर हापुड़, गाजियाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहन गजरौला, हसनपुर, हसनपुर गंवा, गंगा एक्सप्रेस-वे के रास्ते होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
6- संभल से गाजियाबाद, दिल्ली जाने वाले वाहन
संभल से गाजियाबाद दिल्ली जाने वाले भारी वाहन अनुपशहर, बुलन्दशहर से गाजियाबाद-दिल्ली जाएंगे।
-सम्भल से गाजियाबाद दिल्ली जाने वाले भारी वाहन संभल, गया रोड कट से गंगा एक्सप्रेस वे से होकर खुडलिया कट सिंभावली हापुड़ से होकर गाजियाबाद दिल्ली जाएंगे।
नोट- आवश्यकता पड़ने पर हल्के वाहनों का भी डायवर्जन किया जाएगा, अत्यधिक भीड़ या जाम की स्थिति में कुछ समय के लिए जीरो ट्रैफिक भी किया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें