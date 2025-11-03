Hindustan Hindi News
route diversion implemented on delhi lucknow national highway three districts jointly made this plan
दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू, तीन जिलों ने मिलकर बनाया ये प्लान

संक्षेप: हर साल दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु बृजघाट और तिगरी गंगा घाट पर पहुंचते हैं। भीड़ के कारण हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है। इस बार भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू रखने के लिए हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद प्रशासन ने मिलकर रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है।

Mon, 3 Nov 2025 05:27 AMAjay Singh संवाददाता, अमरोहा
Route diversion plan: तिगरी गंगा मेला और बृजघाट में दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नेशनल हाईवे पर आज यानी सोमवार से भारी वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था पांच नवंबर की रात तक जारी रहेगी। इस दौरान दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर किसी भी भारी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। तीन जिलों के प्रशासन ने मिलकर संयुक्त रूप से रूट डायवर्जन का यह प्लान बनाया है।

हर साल दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु बृजघाट और तिगरी गंगा घाट पर पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण हापुड़ से लेकर मुरादाबाद तक हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है। इस बार भीड़ नियंत्रण और यातायात सुचारू रखने के लिए हापुड़, अमरोहा और मुरादाबाद प्रशासन ने संयुक्त रूप से रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। संयुक्त बैठक में इस रूट प्लान को अंतिम रूप दिया गया।

इसके साथ ही मुरादाबाद पुलिस प्रशासन से भी लगातार संपर्क बनाए रखा गया है ताकि किसी भी स्तर पर समन्वय की कमी न रहे। टीएसआई अनुज मलिक ने बताया कि सोमवार सुबह से ही भारी वाहनों को नेशनल हाईवे पर रोक दिया गया है और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि सामान्य वाहन चालक और स्थानीय लोग भीड़भाड़ वाले रूट पर जाने से बचें और पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का पालन करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

डायवर्जन के दौरान भारी वाहनों का यह रहेगा रूट

-दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को हापुड़ से डायवर्ट कर बुलंदशहर, बबराला, बहजोई होते हुए मुरादाबाद भेजा जाएगा।

-मेरठ से मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को मवाना मार्ग, मीरापुर बैराज से होते हुए बिजनौर, नहटौर होते हुए मुरादाबाद की दिशा में भेजा जाएगा।

-मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहनों को कांठ रोड से होते हुए नूरपुर, धामपुर, मेरठ मोदीनगर से गाजियाबाद भेजा जाएगा, वहां से वाहनों को दिल्ली की तरफ रवाना किया जाएगा।

-गजरौला से दिल्ली जाने वाले वाहनों को चांदपुर, बिजनौर, मेरठ, मोदीनगर से गाजियाबाद निकाला जाएगा।

-अमरोहा से दिल्ली जाने वाले वाहनों को नूरपुर से बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा।

-हसनपुर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को बहजोई, बबराला, बुलंदशहर, नोएडा होते हुए दिल्ली भेजा जाएगा

