लखनऊ जा रहे हैं तो सावधान! आज रात 10 बजे से इन वाहनों की एंट्री बंद, देखें रूट प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में भ्रमण के लिए आ रहे हैं। जिसके मद्देनजर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक का डायवर्जन किया है। इटावा, बिल्हौर, बांदा की ओर से आने वाले भारी वाहन लखनऊ की ओर नहीं जाएंगे। यह डायवर्जन 24 दिसंबर की रात 10 बजे से प्रभावी होकर गुरुवार को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा।

बांदा, हमीरपुर व महोबा की तरफ से आने वाले भारी व कॉमर्शियल वाहन जिन्हे लखनऊ होकर अम्बेडकर नगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ जनपदों को जाना है, ऐसे वाहन घाटमपुर चौराहे से दाहिने मुड़कर चौडगरा, फतेहपुर, लालगंज, बछरावा, हैदरगढ़ व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे। हालांकि आपातकाल सेवा और एंबुलेंस पर डायवर्जन लागू नहीं होगा।

इटावा, औरैया से आने वाले वाहन इधर से गुजरेंगे इटावा, औरैया, झांसी व कानपुर देहात की तरफ से आने वाले भारी व कॉमर्शियल वाहन जिन्हें लखनऊ होकर अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ को जाना है वह रामादेवी फ्लाईओवर से दाहिने मुड़कर महाराजपुर, चौडगरा, फतेहपुर, लालगंज, बछरावा हैदरगढ़ व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।

कन्नौज, कानपुर से जाने वाले भारी वाहन फतहेपुर से गुजरेंगे कन्नौज,कानपुर से जाने वाले भारी व कॉमर्शियल वाहन जिन्हें लखनऊ होकर अम्बेडकरनगर ,बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज,कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ को जाना है। वह रामादेवी चौराहा से महाराजपुर, चौडगरा, फतेहपुर, लालगंज, बछरावा हैदरगढ़ व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

उन्नाव से पूर्वांचल जाने वाले भारी वाहनों इधर से जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहभागिता प्रस्तावित है। वीवीआईपी मूवमेंट और बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जनपद उन्नाव से गुजरने वाले भारी वाहनों के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू कर दिया है।