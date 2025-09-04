यूपी के इस जिले में 24 घंटे के लिए रूट डायवर्जन, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। 5 सितंबर की रात से 6 सितंबर की रात तक के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। इसके तहत अलीगढ़, आगरा जाने वाले वाहनों को भूड चौराहे आने की अनुमति नहीं होगी।

यूपी के बुलंदशहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए पुलिस ने 24 घंटे के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। 5 सितंबर की रात से 6 सितंबर की रात तक के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। इसके तहत अलीगढ़, आगरा जाने वाले वाहनों को भूड चौराहे आने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को एनएच-34 का प्रयोग करना होगा।

दिल्ली, गाजियाबाद, सिकंदरबाद, दादरी की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन(माल वाहन/यात्री बस) जिन्हें खुर्जा, अलीगढ़ व आगरा जाना है ऐसे वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का प्रयोग कर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे। इन वाहनों का जनपद के भूड़ चौराहा पर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं आगरा, अलीगढ़, खुर्जा की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन (माल वाहन/यात्री बस) जिन्हें दिल्ली, गाजियाबाद, सिकंदरबाद, दादरी जाना है ऐसे वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। इन वाहनों का ब्रह्मनन्द कॉलेज टी पाईन्ट से भूड़ चौराहा की ओर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इन रास्तों पर भी डायवर्जन मेरठ, हापुड़, गुलावठी की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन (माल वाहन/यात्री बस) जिन्हें खुर्जा, अलीगढ़ व आगरा जाना है ऐसे वाहन चालक अपना वाहन भूड़ चौराहा से सिकंदरबाद की ओर जाने वाले मार्ग का प्रयोग कर अडौली तिराहा से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। इन वाहनों को भूड़ चौराहा से तहसील की ओर जाने वाले मार्ग (बुलन्दशहर-खुर्जा मार्ग) पर पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

आगरा, अलीगढ़, खुर्जा की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन (माल वाहन/यात्री बस) जिन्हें मेरठ, हापुड़, गुलावठी जाना है ऐसे वाहन चालक अपना वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर स्थित अडौली तिराहा के रास्ते भूड़ चौराहा होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।

दिल्ली, गाजियाबाद, सिकंदरबाद, दादरी की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन (माल वाहन/यात्री बस) जिन्हें शिकारपुर, डिबाई, नरौरा, बदांयू जाना है ऐसे वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग 34 का प्रयोग कर चौकी ठण्डी प्याऊ सें मामन रोड़ का प्रयोग कर (ग्राम हात्माबाद व निमखेडा के रास्ते) मामन चुंगी होते हुS अपने गंतव्य को जा सकेंगे अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर खुर्जा में पड़ने शिकरपुर रोड का प्रयोग कर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे। इन वाहनों का जनपद के भूड़ चौराहा पर आना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।