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कानपुर में रॉटविलर कुत्तों ने महिला को सड़क पर घसीट कर नोचा; हमले में कपड़े फटे, राहगीरों ने बचाया

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, चकेरी (कानपुर)
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कानपुर के चकेरी स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में घरेलू काम की बात करने गई गीता पर तीन पालतू रॉटवीलर कुत्तों ने हमला कर दिया। भागने पर कुत्तों ने सड़क पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला। राहगीरों ने बचाकर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में उन्हें हैलट अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जांच कर रही है।

कानपुर में रॉटविलर कुत्तों ने महिला को सड़क पर घसीट कर नोचा; हमले में कपड़े फटे, राहगीरों ने बचाया

कानपुर के चकेरी के रामादेवी स्थित फेंड्स कॉलोनी में शनिवार शाम को एक कांग्रेसी नेता के भाई के घर घरेलू काम करने की बात करने गई महिला पर तीन रॉटवीलर कुत्तों ने हमला कर दिया। महिला ने भागने का प्रयास किया तो सड़क पर गिराकर दोबारा महिला को नोचा-खसोटा। क्षेत्रीय लोगों ने किसी तरह महिला को बचाकर कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहां से उन्हें हैलट भेज दिया गया है। कुत्तों के काटने से उसके हाथ में गहरे जख्म हुए हैं। चकेरी के घाऊखेड़ा निवासी गीता फ्रेंड्स कॉलोनी के एक घर में घरेलू काम और खाना बनाने के लिए बात करने गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाहर निकलते समय घर में पले तीन रॉटविलर कुत्तों ने गीता पर हमला कर दिया। किसी तरह गीता जान बचाकर भागी तो कुत्तों ने उसका पीछा कर घर के बाहर सड़क गिरा दिया। इसके बाद उन्हें नोचना शुरू कर दिया।

राहगीरों ने किसी तरह बचाया

राहगीरों ने कुत्तों को भगाकर गीता को किसी तरह बचाया और कांशीराम अस्पताल ले गए। गीता की हालत गंभीर देखकर उन्हें हैलट रेफर कर दिया गया है। गीता के पति ज्योति प्रकाश निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि घर पर पले रॉटविलर कुत्तों ने हमला किया है। पीड़िता का इलाज चल रहा है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

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हमले में महिला के कपड़े तक फट गए

क्षेत्र निवासी सीमा दीक्षित ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचीं तो गीता खून से लथपथ पड़ीं थीं। कुत्तों के हमले से उनके कपड़े तक फट गए थे। उन्होंने अपने दुपट्टे से उनके शरीर को ढका और लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया। वहीं रामगोपाल, रतन गुप्ता, संजय सिंह ने बताया कि इलाके में इन पालतू कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। बच्चे पार्क में खेलने से डरते हैं और राहगीर भी गुजरने से कतराते हैं। दावा किया कि चार से छह महीने पहले एक पांच वर्षीय बच्ची अन्नी और 11 वर्षीय अभि भी कुत्तों का शिकार हो चुकी है। आरोप है कुत्तों को अक्सर खुले में छोड़ दिया जाता है।

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कानपुर में कुत्तों का हमला

मार्च 2025 में विकास नगर में पालतू जर्मन शेफर्ड के हमले से 90 वर्षीय मालकिन की मौत।

मई 2024 आवारा कुत्ते के काटने से छह साल की बच्ची की मौत। जबकि उसका एक साल का छोटा भाई घायल हो गया।

फरवरी 2026 में सरसौल में शादी से लौट रहे नौ लोगों को आवारा कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया।

अगस्त 2025 में कॉलेज से लौट रहे बीबीए छात्र को आवारा कुत्ते में काटकर लहूलुहान कर दिया।

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