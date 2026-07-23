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रॉटविलर कुत्ते की हत्या, पिटबुल को भी चाकू मारा, वाराणसी में चार लोगों पर एफआईआर

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी जिले के चौबेपुर क्षेत्र में पालतू रॉटविलर को कुछ लोगों ने चाकू गोदकर घायल कर दिया। कुछ दिन बाद कुत्ते की मौत हो गई। कुत्ते के मालिक ने अब चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

रॉटविलर कुत्ते की हत्या, पिटबुल को भी चाकू मारा, वाराणसी में चार लोगों पर एफआईआर
rottweiler

Varanasi News: यूपी के वाराणसी में रॉटविलर्र कुत्ते को चाकू से गोद डाला। चाकू के हमले से कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ दिन बाद कुत्ते की मौत हो गई। कुत्ते की मौत के बाद उसके मालिक ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। क्षेत्र के संदहा (डोमनपुर) गांव में पालतू कुत्ते को जान से मारने और दूसरे कुत्ते को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है।

पीड़ित अनुराग दीक्षित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि 5 जुलाई को कुछ लोगों ने उसके पालतू रॉटविलर कुत्ते को मार डाला, जबकि दूसरे पालतू पिटबुल कुत्ते पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।पीड़ित के अनुसार, घटना के संबंध में पूछताछ करने आरोपितों के घर पहुंचने पर उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में 5 जुलाई को पंचायतनामा कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने आरोपितों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

ट्यूबवेल पर बंधा मिला लावारिस पिटबुल, ग्रामीणों में दहशत

वहीं दूसरी ओर हापुड़ जिले के भडंगपुर गांव में स्थित एक ट्यूबवैल पर विदेशी नस्ल का पिटबुल संदिग्ध परिस्थितियों में बंधा मिला। खतरनाक नस्ल के पिटबुल को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एबीसी टीम के साथ रेस्क्यू करते हुए पिटबुल को मुक्त कराया।पुलिस के मुताबिक, रविवार को सूचना मिली थी कि गांव भडंगपुर के जंगल में स्थित एक नलकूप पर खतरनाक विदेशी नस्ल का एक पिटबुल बंधा हुआ है। आसपास के खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों पर यह रास्ते से निकलते भौंक रहा है।इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस ने एबीसी टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस टीम ने आसपास के लोगों से पिटबुल के संबंध में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। बाद में पुलिस ने पिटबुल को एबीसी टीम के सुपुर्द कर दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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