शादी में आप भी तो नहीं खा रहे थूक वाली रोटी? हापुड़ में युवक की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद

हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें तंदूर पर रोटी बनाते समय एक युवक द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल युवक रोटी सेकते समय थूकते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

UP News: यूपी के हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्तेश्वर में एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें तंदूर पर रोटी बनाते समय एक युवक द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें एक युवक तंदूर के पास खड़ा होकर रोटियां बनाता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वह रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसे पर थूक लगा रहा है और फिर उसे सेक रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव मुक्तेश्वरा में हाल में ही एक बारात आई थी, जिसमें बड़े स्तर पर खान पान की व्यवस्था की गई है। उसी दौरान कंदूर पर रोटियां बनाई जा रही थीं। दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो इसी समारोह के दौरान का है। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आगरा के होटल पर बन रही रोटी पर थूक लगाने का आरोप इससे पहले आगरा का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक होटल में कारीगर ने थूक लगाकर रोटी सेक रहा था। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने प्रकरण में कार्रवाई शुरू कर दी। साथ पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया।