शादी में आप भी तो नहीं खा रहे थूक वाली रोटी? हापुड़ में युवक की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद
हापुड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें तंदूर पर रोटी बनाते समय एक युवक द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल युवक रोटी सेकते समय थूकते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
UP News: यूपी के हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्तेश्वर में एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें तंदूर पर रोटी बनाते समय एक युवक द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें एक युवक तंदूर के पास खड़ा होकर रोटियां बनाता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वह रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसे पर थूक लगा रहा है और फिर उसे सेक रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव मुक्तेश्वरा में हाल में ही एक बारात आई थी, जिसमें बड़े स्तर पर खान पान की व्यवस्था की गई है। उसी दौरान कंदूर पर रोटियां बनाई जा रही थीं। दावा किया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो इसी समारोह के दौरान का है। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
आगरा के होटल पर बन रही रोटी पर थूक लगाने का आरोप
इससे पहले आगरा का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक होटल में कारीगर ने थूक लगाकर रोटी सेक रहा था। वीडियो संज्ञान में आते ही पुलिस ने प्रकरण में कार्रवाई शुरू कर दी। साथ पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। इसमें एक युवक होटल में रोटी बना रहा था, रोटी को आग में डालने से पूर्व उसने रोटी पर थूकने जैसी गतिविधि की। इस वीडियो के बाद रोटी पर थूकने वाले आरोपी की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी सोशल नेटवर्किंग पर की जाने लगी। इसके बाद पुलिस ने वीडियो को अपने पास सुरक्षित करते हुए मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले आई। यहां पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी की । इस पर आरोपी ने थूकने के बजाय फूंकने की बात कही थी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें