बिहार से मंगाई जाती है रस्सी, फांसी से पहले होता है ट्रायल, मुस्कान-रविता को लेकर क्या बोला पवन जल्लाद?
निर्भया कांड में चार दोषियों को फांसी देने वाले मेरठ के पवन जल्लाद ने मुस्कान और रविता को लेकर बड़ा बयान दिया है। पवन का कहना है कि मौका मिला तो वह चारों दोषियों को फांसी देने को तैयार हैं। पवन ने इस दौरान फांसी की प्रक्रिया भी समझाई।
मेरठ, हिन्दुस्तान संवाद। नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला और सांप कांड यानी अमित हत्याकांड में रविता और अमरदीप को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अब निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने वाला मेरठ का पवन जल्लाद का बयान सामने आया है। पवन जल्लाद ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तैयार है। उसने कहा कि जघन्य अपराध करने वालों को जल्द और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो। पवन ने बताया, फांसी के लिए बिहार से सफेद रस्सी मंगाई जाती है। फांसी से पहले ट्रायल भी होता है।
हिन्दुस्तान संवाददाता से फोन पर बातचीत में पवन जल्लाद ने बताया कि कहा कि यदि जेल प्रशासन की ओर से उन्हें बुलाया जाता है और जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह फांसी देने के लिए तैयार है। उसका कहना है कि गंभीर अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा मिलना जरूरी है।
बिहार से मंगाई जाती है 24 फीट की सफेद रस्सी
पवन जल्लाद ने फांसी देने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि फांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली सफेद रस्सी बिहार से मंगाई जाती है। इसकी लंबाई करीब 24 फीट होती है। फांसी देने से लगभग तीन दिन पहले जेल प्रशासन की ओर से उन्हें सूचना दी जाती है। इसके बाद वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक दिन पहले जेल पहुंचकर ट्रायल करते हैं, ताकि फांसी के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी न हो।
चाथी पीढ़ी संभाल रही जल्लाद का काम
पवन जल्लाद ने बताया कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से फांसी देने का काम होता आ रहा है। उनके परदादा लक्ष्मण, दादा कालू राम और पिता मम्मू भी जल्लाद थे। अब वह इस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे को भी इस काम की ट्रेनिंग देंगे, ताकि अगली पीढ़ी भी इस पेशे को आगे बढ़ा सके।
निर्भया के दोषियों को फांसी देने के बाद चर्चा में आए
दिल्ली में दिसंबर 2012 में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में देशभर में व्यापक आक्रोश देखने को मिला था। इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई चली। चार दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पवन जल्लाद ने चारों को फांसी दी थी। इस घटना के बाद वह देश में चर्चित हो गए। जेल अधिकारियों ने बताया कि पवन जल्लाद महीने में एक जेल में आता है, फांसीघर को चेक करता है और उसकी वापस लौट जाता है। जरूरत पढ़ने पर उसे बुला लिया जाता है।
पवन जल्लाद सरकार की मानदेय बढ़ाने की मांग
पवन जल्लाद ने बताया कि दस हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, उसने चार बार सरकार को पत्र भेजकर मानदेय 30 हजार रुपये करने की मांग की है। जेल प्रशासन से भी मानदेय बढ़ाने की गुहार लगाई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।