Hindi NewsUP NewsRoommate friend raped female officer, made obscene video; FIR filed
रूम मेट के दोस्त ने महिला अफसर का किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया; FIR

रूम मेट के दोस्त ने महिला अफसर का किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया; FIR

संक्षेप:

यूपी में शर्मनाक घटना सामने आई है। लखीमपुरखीरी के एक अस्पताल में तैनात कम्यूनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) को नशीला जूस पिलाकर उसकी रूम पार्टनर के दोस्त ने रेप किया।

Feb 04, 2026 06:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखीमपुरखीरी के एक अस्पताल में तैनात कम्यूनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) को नशीला जूस पिलाकर उसकी रूम पार्टनर के दोस्त ने दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों के जेवर और रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद वीडियो उसके परिवारीजनों को भेज दिया। पीड़िता की तहरीर पर उसकी रूममेट रही युवती और उसके आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इंस्पेक्टर गुडंबा प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पीड़िता मूल रूप से लखीमपुर खीरी की रहने वाली है। उसने तहरीर देकर बताया कि तीन साल पूर्व वह गुडंबा क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में नौकरी करती थी। क्षेत्र में ही कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। उसकी रूम मेंट चांदनी नाम की एक अन्य युवती थी। चांदनी का दोस्त रामनरेश यादव बांदा का रहने वाला है। चांदनी ने रामनरेश यादव से मुलाकात कराई थी। पीड़िता के मुताबिक साजिश के तहत एक दिन रामनरेश यादव रूम पर आया था। उसने और चांदनी ने मिलकर उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद वह अचेत हो गई। रामनरेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। चांदनी ने अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन बाद गृह जनपद लखीमपुर खीरी में उसकी सीएचओ के पद पर नौकरी लग गई। चूंकि कभी कभार रामनरेश बातचीत करता रहता था वह वहां आ गया।

उसने शादी का प्रस्ताव रखा। मना करने पर अश्लील वीडियो और फोटो दिखाई। वीडियो और फोटो वारयल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल और शोषण करने लगा। कई बार उसने लखीमपुर आकर शोषण किया। कभी वह लखनऊ बुलाता और शोषण करता। वीडियो और फोटो के बल पर ब्लैकमेलिंग कर रामनरेश ने चेन, अंगूठी, एटीएम कार्ड और लाखों रुपये ले लिए थे। हाल ही में पता चला कि चांदनी और रामनरेश ने शादी कर ली है। दोनों ने साजिश के तहत वसूली के लिए वीडियो बनाया था। प्रताड़ना से त्रस्त होकर थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी रामनरेश और उसकी पत्नी चांदनी के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट, ब्लैकमेलिंग समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश की जा रही है।

तीन लाख की मांग पूरी न होने पर घरवालों को भेज दिया वीडियो :

पीड़िता ने बताया कि रामनरेश से वीडियो और फोटो डिलीट करने के लिए काफी मिन्नतें की। वह नहीं माना और शोषण करता रहा। उसने इसके लिए तीन लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसने वीडियो और फोटो परिवारीजनों को भेज दी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
