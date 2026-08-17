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एक-एक कमरा खुलवाया, एंट्री रजिस्टर चेक किया; तुर्किए की महिला की तलाश में होटल पर फर्जी रेड, दो गिरफ्तार

By Dinesh Rathour
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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तुर्किए की महिला की तलाश में दो जालसाजों ने गोमतीनगर स्थित होटल क्रिस्टेलिया में 15 अगस्त की रात छापेमारी की। खुद को विदेश मंत्रालय का सेक्शन अफसर बताने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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यूपी पुलिस

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में तुर्किए की महिला की तलाश में दो जालसाजों ने गोमतीनगर स्थित होटल क्रिस्टेलिया में 15 अगस्त की रात छापेमारी की। खुद को विदेश मंत्रालय का सेक्शन अफसर बताकर मैनेजर को अर्दब में लिया। उसे जेल भेजने की धमकी दी। होटल का गेट अंदर से लॉक कर दिया। मैनेजर व अन्य स्टाफ को बंधक बना लिया। रिसेप्शन पर एंट्री रजिस्ट्रर चेक किया। विरोध पर दो कर्मचारियों का गला दबा दिया। होटल के हर एक कमरे को खुलवाकर चेक कराया। होटल मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अमोल मुरकुट के मुताबिक गिरफ्तार जालसाजों में मेरठ के भवानपुर किला रोड का रहने वाला शिवम चौहान, नोएडा सेक्टर 120 प्रतीक लोरेन निवासी अभिनव सिंह है। उनके पास से विदेश मंत्रालय का सेक्शन अफसर लिखा और फोटो लगा हुआ पहचानपत्र भी बरामद हुआ है। दोनों के खिलाफ मुकदमा होटल के मैनेजर सर्वोत्तम पाठक ने दर्ज कराया था। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि 15 अगस्त की रात एक कार होटल के गेट पर रुकी। एक व्यक्ति कार में बैठा था। दो लोग निकलकर होटल में पहुंचे। गेट अंदर से बंद कर लिया। सोफे पर बैठकर उन्हें बुलाया। बोले कि वह विदेश मंत्रालय से हैं। अपना पहचानपत्र दिखाते हुए होटल की तलाशी लेने के लिए कहा।

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होटल के रिसेप्शन पर की पूछताछ

विरोध पर सभी को जेल भेजने की धमकी दी। दो कर्मचारियों की पिटाई कर दी। उनका गला दबाया। इसके बाद रिसेप्शन पर पहुंचे। वहां के दस्तावेज और एंट्री रजिस्टर ले लिया। दोनों तुर्किए की रहने वाली फिरोजा नाम की महिला के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। जबकि वह होटल में रुकी ही नहीं थी। महिला की तलाश में एंट्री रजिस्टर देखा। कई दस्तावेज जब्त कर लिए। इसके बाद हर एक कमरे को खुलवा खुलवा कर तलाशी ली। विरोध पर हाथापाई शुरू कर दी। होटल में अवैध गतिविधियां होने का हवाला देते हुए उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए कहा। मैनेजर के मुताबिक घटना से सारा स्टाफ डरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। इसके बाद सोमवार को गोमतीनगर पुलिस टीम ने दोनों जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से फर्जी दस्तावेज और पहचानपत्र आदि सब बरामद कर लिए।

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आरोपियों के पास से क्या-क्या मिला

478 विदेश मंत्रालय भारत सरका के फर्जी आईडी कार्ड (विजिटिंग कार्ड की तरह), एक चेक, तीन फर्जी आधार कार्ड, एक प्लास्टिक का कार्ड विदेश मंत्रालय का गले की पट्टी के साथ, 14 क्रेडिट कार्ड, दो चेकबुक, तीन मोबाइल।

कई सालों से दोनों के संपर्क में थी तुर्किए की महिला

मामले के विवेचक दरोगा प्रेम कुमार के मुताबिक शिवम और अभिनव दोनों कई साल से फिरोज के संपर्क में थे। फिरोजा उनके साथ कई जगहों पर रही थी। उसके पासपोर्ट और वीजा की वैधता समाप्त हो गई थी। फिरोजा के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

घंटों एजेंसियों ने भी दोनों से पूछताछ

तुर्किए की महिला की तलाश में होटल पहुंचे फर्जी अफसरों से एजेंसियों के अधिकारियों ने भी घंटों पूछताछ की। पूछताछ में कई अहम जानकारियां हासिल की। एजेसियों के अफसर मिली जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज रहे हैं।

जब्त कर लिए सभी के फोन, आधे घंटे बंधक बनाए रखे

मैनेजर के मुताबिक जालसाजों ने आधे घंटे करीब उन्हें बंधक बनाए रखा। उनके और स्टाफ के सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे। होटल में अवैध गतिविधियों के नाम पर सभी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। आधे घंटे न तो किसी को अंदर आने दिया न ही बाहर जाने दिया। इस दौरान कई ग्राहक भी परेशान हुए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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