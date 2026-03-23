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कमरे में मेरे साथ संबंध बनाओ, फिर करूंगा कार्रवाई, रेप पीड़िता से गंदी बातें करने वाला सिपाही गया जेल

Mar 23, 2026 05:56 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में रेप पीड़िता से कार्रवाई के बदले संबंध बनाने की डिमांड रखने वाले सिपाही पर गाज गिर गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी सिपाही को पहले सस्पेंड किया गया।

कमरे में मेरे साथ संबंध बनाओ, फिर करूंगा कार्रवाई, रेप पीड़िता से गंदी बातें करने वाला सिपाही गया जेल

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में रेप पीड़िता से कार्रवाई के बदले संबंध बनाने की डिमांड रखने वाले सिपाही पर गाज गिर गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी सिपाही को पहले सस्पेंड किया गया, इसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता शादी का झांसा देने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची थी। यहां सिपाही इमरान की पीड़िता से मुलाकात हुई।

सिपाही ने जांच के नाम पर पीड़िता को चौकी बुलाया। इसके बाद उसने पीड़िता नंबर ले लिया। फिर उसे परेशान करने लगा था। कभी-कभी आधी रात को पीड़िता के व्हाट्सअप पर आरोपी सिपाही मैसेज भेजकर गंदी-गंदी बातें करता था। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो सिपाही ने उल्टा जेल भेजने की धमकी दी थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर तीन दिन पहले एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया था। उसके खिलाफ क्वार्सी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब उसे जेल भेज दिया गया है।

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फोटो भेजो, ईद के कपड़े दिला दूंगा

पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला से एक युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। अब वह मुकर गया। विरोध करने पर मारपीट कर अभद्रता कर दी। इस पर पीड़िता नगला पटवारी चौकी में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गई। वहां पर तैनात मुख्य आरक्षी इमरान खान ने महिला का प्रार्थना पत्र ले लिया। पूरी बात सुनकर कहा दूसरे पक्ष को बुलाकर बातचीत करेगा। महिला से घर जाकर व्हाट्सएप कॉल करने के लिए कहा। महिला के कॉल करने पर सिपाही इमरान खान ने कहा तुम्हें मेरे कमरे पर आकर शारीरिक संबंध बनाने होंगे, तभी एफआईआर लिखूंगा। अपना फोटो भेज दे। ईद के कपड़े भी दिला दूंगा। आरोपी को भी जेल भिजवा दूंगा। अगर किसी को बताया तो उल्टा तुम्हें जेल भेज दूंगा। इसी तरह आरोपी सिपाही महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता रहा। महिला ने विरोध किया तो धमकी दे डाली।

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पीड़िता ने अफसरों से की आरोपी सिपाही शिकायत

तनाव में आने पर पीड़िता ने एसएसपी को पूरा वाकया बताया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए। इस पर एसएसपी नीरज जादौन ने मुख्य आरक्षी इमरान खान को निलंबित कर दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी इमरान खान मूलरूप से मुजफ्फर नगर का निवासी है। बतादें कि पीड़िता ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत पर थाना स्तर से कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री पोर्टल व आईजीआरएस पर भी शिकायत की थी। तब भी निस्तारण नहीं हो सका।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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