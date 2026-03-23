कमरे में मेरे साथ संबंध बनाओ, फिर करूंगा कार्रवाई, रेप पीड़िता से गंदी बातें करने वाला सिपाही गया जेल

अलीगढ़ में रेप पीड़िता से कार्रवाई के बदले संबंध बनाने की डिमांड रखने वाले सिपाही पर गाज गिर गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी सिपाही को पहले सस्पेंड किया गया।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में रेप पीड़िता से कार्रवाई के बदले संबंध बनाने की डिमांड रखने वाले सिपाही पर गाज गिर गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी सिपाही को पहले सस्पेंड किया गया, इसके बाद अब उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता शादी का झांसा देने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची थी। यहां सिपाही इमरान की पीड़िता से मुलाकात हुई।

सिपाही ने जांच के नाम पर पीड़िता को चौकी बुलाया। इसके बाद उसने पीड़िता नंबर ले लिया। फिर उसे परेशान करने लगा था। कभी-कभी आधी रात को पीड़िता के व्हाट्सअप पर आरोपी सिपाही मैसेज भेजकर गंदी-गंदी बातें करता था। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो सिपाही ने उल्टा जेल भेजने की धमकी दी थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर तीन दिन पहले एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया था। उसके खिलाफ क्वार्सी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब उसे जेल भेज दिया गया है।

फोटो भेजो, ईद के कपड़े दिला दूंगा पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला से एक युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। अब वह मुकर गया। विरोध करने पर मारपीट कर अभद्रता कर दी। इस पर पीड़िता नगला पटवारी चौकी में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गई। वहां पर तैनात मुख्य आरक्षी इमरान खान ने महिला का प्रार्थना पत्र ले लिया। पूरी बात सुनकर कहा दूसरे पक्ष को बुलाकर बातचीत करेगा। महिला से घर जाकर व्हाट्सएप कॉल करने के लिए कहा। महिला के कॉल करने पर सिपाही इमरान खान ने कहा तुम्हें मेरे कमरे पर आकर शारीरिक संबंध बनाने होंगे, तभी एफआईआर लिखूंगा। अपना फोटो भेज दे। ईद के कपड़े भी दिला दूंगा। आरोपी को भी जेल भिजवा दूंगा। अगर किसी को बताया तो उल्टा तुम्हें जेल भेज दूंगा। इसी तरह आरोपी सिपाही महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता रहा। महिला ने विरोध किया तो धमकी दे डाली।