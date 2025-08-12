roof of a dilapidated mansion collapsed in mathura brother and sister died parents are in critical condition मथुरा में जर्जर हो चुकी हवेली की छत गिरी, भाई-बहन की मौत; माता-पिता की हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मथुरा में जर्जर हो चुकी हवेली की छत गिरी, भाई-बहन की मौत; माता-पिता की हालत गंभीर

यह हवेली काफी जर्जर हो गई थी। इसमें एक ही परिवार के कई लोग रहते हैं। सोमवार रात करीब 8 बजे हवेली के एक बड़े हॉल की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। इस घटना में हाल में मौजूद एक दर्जन से अधिक लोग छत के मलबे के नीचे दब गए। मलबे में दबे महिला-पुरुष एवं बच्चों को निकालकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Ajay Singh संवाददाता, कोसीकलां (मथुरा)Tue, 12 Aug 2025 05:41 AM
यूपी के मथुरा के कोसी में सोमवार रात करीब 8 बजे जीटी रोड पर निकासा क्षेत्र स्थित एक पुरानी हवेली की भीतरी छत गिरने से दो मासूम भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों में मृत बच्चों के माता-पिता की दशा गंभीर है। उन्हें मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डीएम ने मृतकों के परिवार को दैवीय आपदा कोष से मदद की घोषणा की है।

निकासा क्षेत्र स्थित हाजी मांगा की एक पुरानी हवेली है। ये काफी जर्जर हो गई थी। इसमें एक ही परिवार के कई लोग रहते हैं। सोमवार रात करीब 8 बजे हवेली के एक बड़े हॉल की छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी। इस घटना में हाल में मौजूद एक दर्जन से अधिक लोग छत के मलबे के नीचे दब गए। तेज आवाज सुनकर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने भी पहुंचकर लोगों के सहयोग से मलबे में दबे महिला-पुरुष एवं बच्चों को निकाला और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने शहजाद के 12 वर्षीय पुत्र आहिल और पुत्री 08 वर्षीय मायरा को मृत घोषित कर दिया। वहीं आधा दर्जन लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार दे हायर सेंटर रेफर कर दिया। शेष का उपचार स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

ये हुए घायल

इस घटना में तहजीव जहान (35) पत्नी शहजाद, शहजाद (35), इमरान (30) पुत्र हकिमुद्दीन, गुडिया ((42) पत्नी साबिर, चांद (26) पुत्र रियाजुद्दीन, अर्श (07), शाइस्ता, फैजान (13) घायल हुए हैं। सीएमओ डॉ. संजीव यादव ने सीएचसी प्रभारी को घायलों का इलाज करने के निर्देश दिये। शहजाद और तहजीव जहान की गंभीर हालत को देखते हुए मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

108 की तीन एम्बुलेंस पहुंचीं

घटना की जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही 108 की तीन एम्बुलेंस कोसीकलां पहुंच गईं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाने के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर पहुंचाया गया।

जर्जर हवेली को देखने को बुलायी पीडब्ल्यू की टीम

एसडीएम छाता वैभव गुप्ता ने बताया कि घटना में दो बच्चों की मौत हो गई है, पांच के घायल होने की सूचना है। लोक निर्माण विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो यह रिपोर्ट देगी कि इस भवन का कितना हिस्सा जर्जर है, जिसे गिरा देना चाहिये। घायलों का उपचार चल रहा है।

डीएम ने कहा

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि दैवीय आपदा कोष से पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। सभी घायलों का प्रशासन इलाज करायेगा। मकान का जो नुकसान हुआ है, उसका निरीक्षण कराया जा रहा है। एडीएम वित्त पंकज कुमार वर्मा को मौके पर भेजा गया है और शासन को हादसे की सूचना दे दी है।

दहाड़े मारकर रो रहे थे परिवार के लोग

कोसी की इस हवेली के गिरने के बाद जब मलवे में दबे लोगों को निकाला जाने लगा तो उनकी दशा को देखकर परिवार के अन्य लोग दहाड़ें मारकर रोने लगे। उनकी हालत देखकर महिलाएं रोते हुए गिरी पड़ रही थीं। बच्चों को गंभीर और अचेत अवस्था में देख उनकी मांग बिलख-बिलख कर रो रही थीं। इस दृश्य को देखकर लोगों के आंसू आ गये।

गंभीर घायलों को देख विचलित हो रहे थे लोग

इस घटना में मलवे में दबे लोगों को जब निकाला गया, तो उनकी दशा गंभीर थी। मलवे में दबे लोग इस कदर गंभीर हाल में थे कि उनको देखकर लोग विचलित हो रहे थे। एक किशोर का सिर इस कदर फटा हुआ था कि हर कोई तो उसे देख नहीं पा रहा था। उसके सिर में लंबी दरार थी। घायल खून से लथपथ थे।

खबर मिलते ही घटनास्थल की ओर दौड़े लोग

नकासा स्थित इस पुरानी हवेली के गिरने पर जोरदार आवाज हुई और बाहर मौजूद लोगों में चीखपुकार मच गयी। खबर फैलते ही कुछ ही देर में वहां भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलवे में दबे लोगों को एक-एक कर निकाला जाने लगा। ज्यादातर लोग होश में नहीं थे। घटना में एक महिला भी घायल हुई है लेकिन वह होश में थीं। जैसे ही घायल को मलवे में दबे किसी को निकाला जाता, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया जाता।

दो दर्जन भवनों को कोसी नगर पालिका ने दिये हुए हैं नोटिस

कोसी में जर्जर भवनों को नगर पालिका द्वारा नोटिस दिये जा चुके हैं लेकिन उसमें यह हवेली शामिल नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने बताया कि कोसी में जहां जर्जर भवनों की शिकायत मिली थी, उनका कुछ दिनों पहले नगर पालिका ने सर्वे कराया था। तब करीब दो दर्जन भवन जर्जर मिले थे। उन भवन स्वामियों को नगर पालिका ने नोटिस देकर भवनों को उतार लेने या सही कराने को कहा था। जो हवेली सोमवार को गिरी है, उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। अगर उसकी शिकायत मिलती तो सर्वे में उसे भी शामिल किया जाता। पालिकाध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने बताया कि अब रामलीला शुरू होने वाली है। इससे पहले एक बार फिर नगर पालिका जर्जर भवनों का सर्वे करायेगी।

काफी समय से जर्जर है हवेली

जानकारी के अनुसार यह हवेली काफी समय से जर्जर हाल में है। इसमें एक ही परिवार के लोग अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं।

