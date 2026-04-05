BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के घर रोजगार सेवकों का धरना, 8 महीने से अटका मानदेय दिलाने की मांग

रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें सिर्फ 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वह भी अगस्त 2025 से अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे काम तो कराया जा रहा है लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा।

UP News: आठ महीने से मानदेय न मिलने से परेशान ग्राम रोजगार सेवकों का गुस्सा रविवार को खुलकर सामने आ गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री-प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे रोजगार सेवक जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानन्द के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए केंदीय वित्त राज्य मंत्री को छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें मात्र 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वह भी अगस्त 2025 से अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनसे मनरेगा के साथ-साथ एसआईआर 2025-26, फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टैक समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य करा रही है, लेकिन बदले में समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा।

जिलाध्यक्ष ब्रह्मानन्द ने कहा कि आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई है कि त्योहारों की खुशियां भी फीकी पड़ गई हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इसे शोषण बताते हुए कहा कि बिना वेतन काम कराना बंधुआ मजदूरी जैसा है।

उन्होंने कहा लंबित आठ माह का मानदेय तत्काल भुगतान करते हुए महंगाई के अनुरूप मानदेय 35 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अलग बजट की व्यवस्था की जाए, 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में की गई घोषणाएं लागू की जाएं तथा लंबे समय से संविदा पर कार्यरत रोजगार सेवकों को वरिष्ठता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए नियमित किया।