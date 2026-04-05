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BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के घर रोजगार सेवकों का धरना, 8 महीने से अटका मानदेय दिलाने की मांग

Apr 05, 2026 06:30 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
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रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें सिर्फ 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वह भी अगस्त 2025 से अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे काम तो कराया जा रहा है लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा।

BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के घर रोजगार सेवकों का धरना, 8 महीने से अटका मानदेय दिलाने की मांग

UP News: आठ महीने से मानदेय न मिलने से परेशान ग्राम रोजगार सेवकों का गुस्सा रविवार को खुलकर सामने आ गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री-प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे रोजगार सेवक जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानन्द के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए केंदीय वित्त राज्य मंत्री को छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।

रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें मात्र 7788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वह भी अगस्त 2025 से अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनसे मनरेगा के साथ-साथ एसआईआर 2025-26, फार्मर रजिस्ट्री, एग्री स्टैक समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य करा रही है, लेकिन बदले में समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा।

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जिलाध्यक्ष ब्रह्मानन्द ने कहा कि आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई है कि त्योहारों की खुशियां भी फीकी पड़ गई हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने इसे शोषण बताते हुए कहा कि बिना वेतन काम कराना बंधुआ मजदूरी जैसा है।

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उन्होंने कहा लंबित आठ माह का मानदेय तत्काल भुगतान करते हुए महंगाई के अनुरूप मानदेय 35 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए, नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अलग बजट की व्यवस्था की जाए, 4 अक्टूबर 2021 को लखनऊ में की गई घोषणाएं लागू की जाएं तथा लंबे समय से संविदा पर कार्यरत रोजगार सेवकों को वरिष्ठता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए नियमित किया।

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इस दौरान इन्द्रमणि विश्वकर्मा, इन्द्र विजय यादव, बंधु मद्धेशिया, अयोध्या वर्मा, राहुल कुमार गुप्ता, अमजद खान, राजेश कुमार प्रजापति, पंकज शर्मा, विशाल कुमार, अनिल कुमार, रविप्रताप सिंह, अरविंद कुमार, सोनी मिश्र, संगीता, शोभा देवी समेत बड़ी संख्या में रोजगार सेवक मौजूद रहे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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