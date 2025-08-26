Rojgar Maha Kumbh will give jobs to more than 50 thousand youth, CM Yogi Adityanath will inaugurate it today रोजगार महाकुंभ देगा 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शुभारंभ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRojgar Maha Kumbh will give jobs to more than 50 thousand youth, CM Yogi Adityanath will inaugurate it today

रोजगार महाकुंभ देगा 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शुभारंभ

राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय रोज़गार महाकुंभ 2025 प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:47 AM
share Share
Follow Us on
रोजगार महाकुंभ देगा 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शुभारंभ

राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाला तीन दिवसीय “रोज़गार महाकुंभ 2025” प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इसका शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन प्रदेश की रोजगार और कौशल क्रांति की नई पहचान बनेगा, जहां युवाओं को सीधे उद्योग जगत से जुड़ने और अपने भविष्य को नई दिशा देने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश-विदेश की नामी कंपनियों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। देश की करीब 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा।

रोजगार महाकुंभ में शामिल होंगी दिग्गज कंपनियां

लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में और डाटा-ड्रिवेन सॉल्यूशंस पर काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाधवानी एआई, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी। इससे तकनीक और शोध से जुड़े युवा सीधे स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकेंगे। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्डवेयर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां देंगी। इससे यूपी के इंजीनियरिंग और तकनीकी पृष्ठभूमि के युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है।

ये भी पढ़ें:यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं, विपक्ष की जगह पार्टी को ही असहज कर रहे भाजपाई
ये भी पढ़ें:नर्सिंग ऑफिसर नेल पॉलिश लगाकर नहीं कर सकेंगी ड्यूटी, गहने पहनने की भी इजाजत नहीं

तीन दिन में तीन मंच से हजारों सपनों को मिलेगी उड़ान

रोजगार महाकुंभ 2025 में जहां एक ओर हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कंपनियों को भी नई ऊर्जा और स्किल्ड टैलेंट उपलब्ध होगा। इस तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ में तीन मंच के माध्यम से हजारों युवाओं के सपने को उड़ान मिलेगी। इसमें प्रमुख रूप सें रोजगार कॉन्क्लेव होगा जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी। वहीं रोज़गार महाकुंभ में कंपनियां ऑन-स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगी। वहीं एग्जिबिशन पवेलियन के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की प्रगति, नई औद्योगिक नीतियों और कौशल विकास मॉडल की झलक मिलेगी।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |