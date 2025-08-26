रोजगार महाकुंभ देगा 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शुभारंभ

राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय रोज़गार महाकुंभ 2025 प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा।

राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाला तीन दिवसीय “रोज़गार महाकुंभ 2025” प्रदेश के युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इसका शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन प्रदेश की रोजगार और कौशल क्रांति की नई पहचान बनेगा, जहां युवाओं को सीधे उद्योग जगत से जुड़ने और अपने भविष्य को नई दिशा देने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश-विदेश की नामी कंपनियों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। देश की करीब 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा।

रोजगार महाकुंभ में शामिल होंगी दिग्गज कंपनियां लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में और डाटा-ड्रिवेन सॉल्यूशंस पर काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाधवानी एआई, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी। इससे तकनीक और शोध से जुड़े युवा सीधे स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकेंगे। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्डवेयर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां देंगी। इससे यूपी के इंजीनियरिंग और तकनीकी पृष्ठभूमि के युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है।