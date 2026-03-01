रेप के मुकदमे से बचने को दोस्त की हत्या कर जलाया था शव, रोहित हत्याकांड का खुलासा

सहारनपुर में चौराखुर्द-चांदपुर मार्ग पर कार में युवक का जला हुआ शव मिलने की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्जुन व उसके भाई समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यूपी के सहारनपुर में चौराखुर्द-चांदपुर मार्ग पर कार में युवक का जला हुआ शव मिलने की वारदात का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्जुन व उसके भाई समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने खुद को दुष्कर्म के मुकदमे से बचाने के लिए दोस्त की हत्या कर शव कार में जला दिया था, वह खुद को मृत दिखाना चाहता था।

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 फरवरी को गांव चौराखुर्द के ग्राम प्रधान ने सूचना दी थी कि गांव चांदपुर वाले मार्ग पर एक ऑल्टो कार जली हालत में खड़ी है। कार के अंदर एक व्यक्ति शव जला पड़ा है। एसएसपी ने बताया कि शनिवार रात सूचना के आधार पर कोतवाली गागलहेड़ी पुलिस ने अर्जुन, उसके भाई विजय निवासी गांव चानचक थाना बिहारीगढ़, रोबिन पुत्र बिजेंद्र प्रजापति निवासी गांव शेरपुर, सारिक पुत्र मलिक निवासी निवासी छापुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को बड़कला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया।

युवती ने आरोपी पर दर्ज कराया था रेप का मुकदमा पूछताछ में मुख्य आरोपी अर्जुन ने बताया कि उसके खिलाफ देहरादून में एक युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वह जेल बंद रह चुका है। दुष्कर्म के मामले से बचने के लिए उसने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात की। उसने दोस्त रोहित निवासी फतेहपुर थाना कांधला जिला शामली को अपने एक साथी के साथ मिलकर किया सोनेट कार के जरिए बुलवा लिया था। उनके पीछे अर्जुन ऑल्टो कार लेकर चल रहा था। आरोपियों ने चौराखुर्द-चांदपुर मार्ग पर रोहित को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद गला घोंटकर चारों आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद रोहित को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी। आरोपियों ने रोहित की हत्या को हादसा होना दर्शाया।

खुद को रेप केस से बचाना चाहता था आरोपी मामले में रोहित की जगह आरोपी अर्जुन खुद को मृत दर्शाना चाहता था, ताकि वह दुष्कर्म के मामले से बच सके। इसीलिए उसने घटना से चार दिन पूर्व अपने भाई विजय व रोबिन को थाना बिहारीगढ़ में अपनी गुमशुदगी दर्ज कराने का भेजा था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी छिप गया था। शुरुआती जांच में पुलिस को भी लगा था कि अर्जुन की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस हत्या के एंगल पर भी जांच कर रही थी। पुलिस ने आल्टो कार के चेसिस नंबर के जरिए उसके मालिकों के बारे में पता किया। सबसे पहले कार मालिक टिहरी का निवासी एक व्यक्ति निकला। आल्टो कार आठ बार बिक चुकी थी। अंतिम बार कार अर्जुन के नाम पर थी।

चार आरोपियों को जेल एसएसपी ने बताया कि मृतक ने आरोपी अर्जुन से 1.70 लाख रुपये भी उधार लिए थे, जिसको लेकर भी दोनों के बीच कई बार तकरार हो चुकी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेशकर जेल भेज दिया। वहीं, एसएसपी अभिनंदन सिंह का कहना है कि आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगाई जाएगी। आरोपियों के पास से एक किया सोनेट कार, पेट्रोल की कैन भी बरामद की है। वारदात को अंजाम देने के दौरान कार में आग लगाते हुए अर्जुन का चेहरा भी झुलस गया था। आरोपी ने गोपनीय रूप से किसी निजी चिकित्सक से उपचार कराया था।

जेल में सारिक से हुई थी दोस्ती वारदात में अर्जुन के साथ सारिक शामिल रहा है। देहरादून में अर्जुन जब दुष्कर्म के मुकदमें जेल गया था तो वहां उसकी मुलाकात सारिक से हुई थी। सारिक अपहरण के मामले में जेल में बंद था। उसने वारदात शामिल करने के लिए सारिक को बुला लिया था। इसके लिए उसे रुपयों का लालच भी दिया था।